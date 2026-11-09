Pražské koule jako z prvorepublikové cukrárny. Jemný zákusek s domácími piškoty potěší milovníky klasiky

Na pohled mají pražské koule něco svátečního a trochu retro. Přitom to není žádná umělecká cukrařina. Dělám je hlavně tehdy, když se má o víkendu stavit návštěva nebo když chci mít zákusek hotový už den předem. Po noci v lednici jim to vyloženě prospěje. Stačí velké kulaté piškoty, čokoládový krém s mascarpone a navrch pořádná vrstva čokolády s arašídy. Z docela obyčejného piškotu je najednou poctivý domácí zákusek.
Na tomhle receptu je příjemná hlavně jeho
variabilita. Když není čas, sáhnu po kupovaných piškotech a práce výrazně ubude. Když se mi chce a v kuchyni není zrovna provoz jako před Vánoci, upeču si piškoty sama. Jeden detail se ale vyplatí nepřeskočit: piškoty jen zlehka pokapat kávou s rumem. Ne namočit. Jen ovonět a zvlhčit, aby držely tvar a přitom nebyly suché.
Můj tip je obyčejný, ale doma se osvědčil: Část koulí obalím v čokoládě s arašídy a pár jich nechám jen v hladké čokoládě. Děti si většinou berou ty hladké, dospělí častěji sáhnou po oříškové verzi. Retro zákusek, který stojí na jednoduchém nápadu
Pražské koule patří k
dezertům, které člověku snadno připomenou domácí oslavy, svátky a tác zákusků uložený někde vzadu v lednici, aby se na něj nesahalo moc brzy. Nehrají si na moderní cukrařinu, a v tom jim to sluší. Dva piškoty, krém, lehká vůně kávy a rumu, čokoládový obal. Žádná věda. Když se ale povedou, mizí ze stolu překvapivě rychle. Recept na retro pražské koule
Doba přípravy: 35 minut + chlazení přes noc Doba tuhnutí: alespoň 12 hodin Počet kusů: přibližně 34 až 45 koulí podle velikosti piškotů a toho, kolik dáte krému Ingredience, které budeme potřebovat
Rychlá verze: 3 balíčky velkých kulatých piškotů 1 ks mascarpone 100 ml mléka 1 sáček práškového krému do dortů s čokoládovou příchutí 150 ml silné rozpustné kávy, vychladlé 2 až 3 lžíce rumu 200 g hořké nebo mléčné čokolády na obalení 2 až 3 lžíce drcených arašídů
Možná náhrada krému: 100 g másla 80 g moučkového cukru 80 g rozpuštěné čokolády nebo 2 lžíce Nutelly
Domácí piškoty: 170 g bílků 140 g krupicového cukru počet žloutků odpovídající použitým bílkům Postup přípravy rychlých pražských koulí
1. Nejprve si udělejte
silnou rozpustnou kávu. Nechte ji vychladnout a potom do ní vmíchejte rum. Chuť má být výrazná, ale s množstvím opatrně. Piškoty se v ní nenamáčejí, jen lehce zvlhčí.
2. Do mísy dejte
mascarpone, mléko a práškový čokoládový krém. Vyšlehejte hladkou náplň, spíš pevnější než tekutou. Pokud působí řídce, dejte ji na 10 až 15 minut do lednice. V chladu se zklidní a zpevní. Foto: Cooky.cz, Použité suroviny na přípravu rychlých pražských koulí.
3. Kdo nechce použít práškový krém, může zvolit náhradní variantu. Utřete
máslo s cukrem a pak zapracujte rozpuštěnou čokoládu nebo Nutellu. Krém má jít dobře roztírat, ale neměl by téct.
4.
Piškoty si rozložte na pracovní plochu spodní stranou nahoru. Každý lehce pokapejte nebo potřete kávou s rumem. Tady se opravdu vyplatí držet ruku zpátky, jinak se budou při slepování trhat.
5. Na polovinu piškotů dejte menší vrstvu
čokoládového krému a přiklopte druhým piškotem. Jen jemně přitlačte. Krém má piškoty spojit, ne vytékat všude kolem. Foto: Cooky.cz, Piškoty jemně namočené v kávě s rumem slepujte čokoládovým krémem.
6. Slepené kusy přendejte na tác nebo prkénko a nechte je asi
15 minut v chladu. Není to dlouho, ale pomůže to. Krém se tolik nemaže a čokoládová poleva pak na povrchu lépe drží.
7. Ve vodní lázni, případně opatrně v mikrovlnce, rozpusťte
čokoládu. Vmíchejte drcené arašídy. Poleva by měla zůstat hustší, aby na piškotech vytvořila obal a nestekla hned na tác.
8. Každou slepenou kouli obalte v
čokoládě s arašídy. Dobře poslouží dvě vidličky, případně malá lžička. Hotové kusy pokládejte na tác vyložený potravinovou fólií nebo pečicím papírem. Foto: Cooky.cz, Slepené koule obalte v husté čokoládové polevě s nasekanými arašídy.
9. Tácek dejte do lednice a nechte pražské koule tuhnout do druhého dne, tedy nejlépe alespoň
12 hodin. Krém se mezitím propojí s piškotem, káva se rozleží a čokoláda na povrchu pěkně zpevní.
10. Podávejte je dobře vychlazené. Nejlepší bývají druhý den. V uzavřené krabici v lednici vydrží zhruba
2 až 3 dny, tedy pokud se doma nesní dřív, což se u podobných věcí stává docela často.
Klasický harlekýn na plechu v domácím provedení. Spojení kakaového těsta a dvou krémových vrstev Když si chcete upéct domácí piškoty
1. Z
bílků a cukru vyšlehejte pevnou, lesklou pěnu. Potom přidejte žloutky a krátce je zašlehejte. Stačí jen tolik, aby se hmota spojila.
2. Těsto přesuňte do cukrářského sáčku a na plech vyložený pečicím papírem stříkejte větší kulaté tvary. Měly by být někde mezi piškotem a malým bochánkem.
3. Pečte při
170 °C dozlatova, přibližně 8 až 12 minut podle velikosti. Po upečení je nechte úplně vychladnout a pak pokračujte stejně jako u kupovaných piškotů. Ještě pár rad na závěr k pražským koulím Po obalení dejte koulím čas. Čerstvé jsou dobré, ale druhý den jsou pevnější a vláčnější. Pokud je chystáte i pro děti, část kusů nepokapávejte rumem. Použijte jen samotnou kávu nebo slabé kakao. Když je poleva příliš hustá, přidejte k čokoládě kousek ztuženého tuku nebo lžičku másla. Půjde lépe roztírat. Hezčího povrchu dosáhnete tak, že koule nebudete polévat čokoládou shora lžící. Raději je v čokoládě krátce poválejte a nechte okapat na vidličce. Budou úhlednější a na tácu nezůstane tolik zbytečně steklé polevy.
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