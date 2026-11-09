Kuřecí placičky s bramborovým salátem trochu jinak. Místo pánve je připravíte pohodlně v troubě

Když má být k , večeři něco pořádného, co projde u dětí i u dospělých, ale nechci aby po tom všichni jen seděli u stolu jak přikovaní, beru místo pánve raději plech. Kuřecí maso předem promíchám se zakysanou smetanou, hořčicí a trochou sójové omáčky, po upečení pak není vysušené. K tomu brambory vařené ve slupce, rychlá zálivka z věcí, které bývají doma, a večeře je na stole. Obyčejné domácí jídlo. Přesně takové, které se hodí ve dnech, kdy už se nikomu nechce stát dlouho u sporáku ani vymýšlet něco převratného.
Na tomhle receptu mám ráda, že se nemusí hlídat úplně přesně na gram. Když je doma víc petrželky, skončí v míse. Někdy přidám trochu
česneku, jindy jemně nastrouhaný sýr. Základ ale nechávám stejný, protože spojení nakrájeného kuřecího masa, škrobu a krátkého odležení v lednici udělá s svoje. Jsou pevné tak akorát, drží pohromadě, ale nekoušete do suché a tvrdé hmoty. placičkami
Můj tip z kuchyně: Když to čas dovolí, nechte směs na placičky v lednici přes noc. Druhý den je rozdíl docela znát, i když to nevypadá jako žádný velký trik. Maso má plnější chuť a směs se při tvarování nechová tak neposedně jako ta právě zamíchaná. Recept na poctivé pečené kuřecí placičky s bramborovým salátem
Doba přípravy: 25 minut + odležení směsi Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: 4 Ingredience, které budeme potřebovat na přípravu
Kuřecí placičky: 2 kuřecí prsa 2 vejce 2 lžíce hladké mouky 2 lžíce Solamylu 1 malý kelímek zakysané smetany 1 menší cibule 1 hrst nasekané petrželky 1 lžíce sójové omáčky 1 lžička worcesterské omáčky 1 lžička plnotučné hořčice sůl podle chuti mletý pepř podle chuti 1-2 lžíce oleje na potření pečicího papíru
Jednoduchý bramborový salát: 800 g brambor 1 menší červená cibule 1 menší bílá cibule 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička worcesterské omáčky 1 lžíce sójové omáčky 1 lžíce octa 2 lžíce oleje 1 hrst nasekané petrželky sůl podle chuti mletý pepř podle chuti Postup přípravy kuřecích placiček z trouby s bramborovým salátem
1.
Kuřecí prsa opláchněte, osušte a nakrájejte na malé kousky. Lepší jsou spíš drobnější, placičky se pak snáz spojí a při jídle z nich nevypadávají velké kusy masa.
2. K masu do mísy přidejte
vejce, hladkou mouku, Solamyl a zakysanou smetanu. Přisypte nadrobno nakrájenou cibuli a nasekanou petrželku.
3. Dochuťte
sójovou omáčkou, worcesterskou omáčkou, hořčicí, solí a pepřem. Směs pořádně promíchejte, aby se maso obalilo ze všech stran. Má vzniknout hustší, ale pořád vláčná hmota. Suchá být nemá.
4. Mísu přikryjte a dejte ji nejméně na
2 hodiny do lednice. Když směs odpočívá přes noc, je to ještě lepší. Chuť se srovná a placičky bývají po upečení šťavnatější.
5. Mezitím uvařte
brambory ve slupce doměkka. Ještě teplé je oloupejte a nakrájejte na menší kousky. Vlažné brambory se v salátu chovají lépe, drží tvar a nerozmačkají se hned při prvním promíchání.
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6. K bramborám přidejte na tenké plátky nakrájenou
červenou a bílou cibuli. Vmíchejte hořčici, worcesterskou omáčku, sójovou omáčku, ocet, olej, sůl, pepř a nasekanou petrželku.
7. Salát promíchejte opatrně, nejlépe větší lžící odspodu. Pokud ho budete podávat vlažný, stačí mu pár minut na odpočinutí. Na studenou verzi ho dejte alespoň na
30 minut do lednice. Troubu předehřejte na 200 °C
8. Plech vyložte pečicím papírem a papír lehce potřete
olejem, aby se placičky nepřichytily.
9. Ze směsi dělejte na plechu menší hromádky a lžící je zlehka roztlačte. Nemusí být úplně tenké. Silnější placičky si uvnitř lépe udrží šťávu.
10. Pečte z první strany asi
15 minut. Potom placičky opatrně obraťte a dopékejte ještě přibližně 15 minut, až budou na povrchu zlatavé a maso uvnitř hotové.
11. Hotové
kuřecí placičky podávejte s vlažným nebo studeným bramborovým salátem. Zbytky uložte do lednice a snězte do druhého dne; studené placičky se hodí i do krabičky k obědu. Foto: Cooky.cz, Placičky podávejte s vlažným nebo studeným bramborovým salátem. Rady a pár poznámek k obměnám a podávání Když je směs na placičky příliš řídká, přidejte ještě 1 lžíci Solamylu. Kuřecí maso někdy pustí víc šťávy, jindy skoro žádnou. Do směsi můžete vmíchat také stroužek česneku nebo trochu najemno strouhaného sýra. Oboje se ke kuřecímu masu hodí. Se solí u salátu zacházejte raději opatrně. Sójová omáčka i worcester už samy přinesou dost výraznou chuť. U kuřecích placiček se drobných změn není potřeba bát. Někdy přidám trochu bazalky, hlavně když mám chuť na kombinaci, která připomíná smetanu s česnekem. Jindy nechám jen petrželku a cibuli, to je nejjistější verze. Kdo chce výraznější chuť, může přidat špetku kajenského pepře. Pro rodinnou večeři ale většinou zůstávám u mírnějšího dochucení.
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