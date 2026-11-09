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Kuřecí placičky s bramborovým salátem trochu jinak. Místo pánve je připravíte pohodlně v troubě

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Když potřebuji uvařit něco sytého, co chutná dětem i dospělým a zároveň mě to nepřiková na hodinu ke sporáku, dělám pečené kuřecí placičky s jednoduchým bramborovým salátem. Maso se nechá rozležet v zakysané smetaně, hořčici a troše sójové omáčky, díky čemuž zůstane po upečení šťavnaté, a k tomu stačí teplý nebo vychlazený salát z brambor ve slupce.
Obrázek k receptu na Rychlý rodinný oběd: Pečené placičky z kuřecích prsou s jednoduchým bramborovým salátem bez zbytečného smažení

Obrázek k receptu na Rychlý rodinný oběd: Pečené placičky z kuřecích prsou s jednoduchým bramborovým salátem bez zbytečného smažení

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Rychlý rodinný oběd: Pečené placičky z kuřecích prsou s jednoduchým bramborovým salátem bez zbytečného smažení
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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