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Tvarohové šátečky s meruňkovou marmeládou nebo povidly: Jemné domácí pečivo, které připomene dětství

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Když chci upéct něco drobného ke kávě a nechce se mi zadělávat kynuté těsto, přicházejí u nás na řadu právě tvarohové šátečky. Jsou hotové bez velkého přemýšlení, těsto má jen pár základních surovin a uvnitř stačí lžička meruňkové marmelády nebo povidel. Nejraději na nich mám to, že zůstávají příjemně křehké a po upečení stačí už jen pocukrovat.
Obrázek k receptu s názvem Retro klasika: Tvarohové šátečky s meruňkovou marmeládou nebo povidly potěší jemným těstem a poctivou domácí chutí

Obrázek k receptu s názvem Retro klasika: Tvarohové šátečky s meruňkovou marmeládou nebo povidly potěší jemným těstem a poctivou domácí chutí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Retro klasika: Tvarohové šátečky s meruňkovou marmeládou nebo povidly potěší jemným těstem a poctivou domácí chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 06:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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