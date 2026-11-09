Tvarohové šátečky s meruňkovou marmeládou nebo povidly: Jemné domácí pečivo, které připomene dětství

Když mám ke kávě chuť na něco domácího a představa kynutého těsta mi přijde zbytečně zdlouhavá, sáhnu většinou po tvarohových šátečcích. Není kolem nich moc příprav, těsto se dá dohromady z pár obyčejných surovin a náplň vyřeší lžička meruňkové marmelády nebo povidel. Mám je ráda hlavně proto, že po upečení zůstanou hezky křehké a nepotřebují víc než trochu moučkového cukru navrch.
Základ je úplně prostý, žádné shánění zvláštností: tvaroh, máslo a mouka. V některých rodinách se drží stejný poměr tvarohu a másla, jinde se zase kombinuje hladká mouka s polohrubou. Mně se nejvíc osvědčila tahle varianta. Těsto není tuhé, nerozjíždí se pod rukama a při válení se s ním člověk nemusí prát.
Jedna kuchyňská poznámka: Pokud zrovna neběžíte s plechem rovnou do trouby, dejte těsto aspoň na 30 minut do lednice. Jde to i bez toho, ale vychlazené se plní klidněji, tolik nelepí a šátečky si při pečení lépe podrží tvar. Tvarohové těsto je stará dobrá jistota
Tvarohové šátečky stojí někde mezi drobným pečivem a
. Podobná těsta se v českých kuchyních objevují dlouhá léta, hlavně proto, že jsou cukrovím úsporná, sytá a snadno obměnitelná. Jednou přijdou dovnitř povidla, podruhé marmeláda, někdo přidá mleté ořechy nebo schová do těsta malý kousek jablka. Recept na křehké tvarohové šátečky s marmeládou a povidly
Doba přípravy: 25 minut Odpočinek těsta: 30 minut Doba pečení: 15 až 20 minut Počet porcí: asi 24 kusů Ingredience pro přípravu 250 g tučného tvarohu 250 g másla 125 g hladké mouky 125 g polohrubé mouky 4 až 5 lžic meruňkové marmelády 4 až 5 lžic švestkových povidel 80 až 100 g moučkového cukru na obalení nebo posypání Postup přípravy nekynutých tvarohových šátečků
1. Do větší mísy dejte
tučný tvaroh, máslo nakrájené na malé kostičky, hladkou mouku a polohrubou mouku. Rukama, případně vařečkou, suroviny rychle spojte v hladké těsto. Dlouhé hnětení tady není potřeba. Jakmile hmota drží pohromadě, máte hotovo.
2. Těsto zabalte do fólie, nebo ho aspoň pořádně přikryjte, a dejte nejméně na
30 minut do lednice. Odpočinuté a studené těsto se vyvaluje mnohem líp a méně se chytá na vál.
3. Troubu předehřejte na
180 až 200 °C. Plech vyložte pečicím papírem. Pokud pečete na horkovzduch, držela bych se spíš nižší teploty, protože okraje se jinak umějí připéct dřív, než člověk čeká.
4. Pracovní plochu lehce poprašte moukou a těsto vyválejte na plát silný asi
3 až 4 mm. Vykrajujte kolečka. Úplně stačí obyčejná sklenice, ideálně s průměrem kolem 7 až 8 cm.
5. Doprostřed každého kolečka dejte trochu
meruňkové marmelády nebo švestkových povidel. S náplní se vyplatí krotit. Půl až jedna čajová lžička stačí, jinak si při pečení stejně najde cestu ven.
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6. Kolečka přehněte do tvaru šátečku nebo půlměsíce a okraje pevně přimáčkněte. Když chci mít klid, vezmu ještě vidličku a kraje jemně přejedu zoubky.
7. Připravené šátečky skládejte na plech s menšími rozestupy. V těstě je dost
másla, proto není nutné je ničím potírat.
8. Pečte v předehřáté troubě přibližně
15 až 20 minut, dokud nechytnou světle hnědou barvu. Ke konci je dobré mít je pod dohledem. Trouby pečou různě a u takového pečiva někdy rozhodnou opravdu dvě minuty.
9. Ještě teplé šátečky obalte v
moučkovém cukru, případně je jen pořádně pocukrujte. Když se vám nechce obalovat každý kus zvlášť, posypání je naprosto dostačující. Foto: Cooky.cz, Ještě teplé šátečky obalte v moučkovém cukru.
10. Podávejte po vychladnutí ke kávě nebo čaji. V uzavřené dóze vydrží
2 až 3 dny měkké, i když na kuchyňské lince obvykle tak dlouho nezůstanou. Meruňková marmeláda a povidla dávají každému plechu jiný charakter Řidší marmeládu můžete zahustit trochou mletých piškotů nebo strouhanky. Při pečení pak nebude tolik vytékat. Povidla bývají většinou hustší, takže se do šátečků dávají pohodlněji. Pokud jsou naopak až moc tuhá, povolte je kapkou rumu nebo trochou teplé vody. Po vytažení z trouby nechte šátečky pár minut stát na plechu. Horké jsou dost křehké a při spěšném přendávání se snadno polámou.
Meruňková marmeláda udělá šátečky jemnější, ovocnější a chuťově světlejší. Povidla jsou hutnější, plnější, trochu podzimní. Často dávám na jeden plech obě náplně napůl, protože u nás se na jedné variantě stejně málokdy všichni shodnou. Je to obyčejný, ale praktický kompromis.
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