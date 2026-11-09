Pěnoví vojáčci s čokoládovou polevou: Nepečený retro dezert, který vám přinese nádech staré cukrárny

Dnešní děti už si pěnové vojáčky, kterým se dřív říkalo i Indiáni, pamatovat nemůžou. Domácí pěnoví vojáčci ale fungují pořád docela spolehlivě. Jsou lehcí, děti z nich mívají radost a obejdete se bez želatiny. Potřebujete jen bílky, cukr, trochu kyselé složky, dětské piškoty a čokoládovou polevu. Nenápadná sladkost za pár korun, která ze stolu většinou zmizí rychleji, než by člověk čekal.
Výhoda tohohle receptu je v
jednoduchosti. Dá se udělat i ve chvíli, kdy v lednici není smetana, ani kousek másla na krém. Základ tvoří tři bílky, cukr a malá lžička ovocné šumienky v prášku, případně kyseliny citronové. mascarpone Kyselost pěnu trochu zpevní a chuťově ji odlehčí. Pak už se pěna jen nastříká, nebo klidně obyčejně nanese, na piškoty. Na talíři přitom vypadají slavnostněji, než kolik práce ve skutečnosti dají.
Můj tip: Pokud chcete mít vojáčky jeden jako druhý, vezměte cukrářský sáček s hladkou špičkou. Používám ho hlavně tehdy, když je nesu na návštěvu nebo je chystám dětem na oslavu. Doma, bez hostů a focení, úplně stačí dvě lžičky. Recept na lehké pěnové vojáčky neboli indiánky
Z tohoto množství vyjde přibližně
30 kusů. Hodí se na dětskou oslavu, na svátky, ale i obyčejně ke kávě, když má být na stole něco malého a sladkého.
Doba přípravy: 25 minut Doba chlazení: 30 až 60 minut Počet porcí: asi 30 kusů Ingredience pro přípravu 3 ks bílky z vajec velikosti M 100 g jemného krupicového cukru 1 lžička ovocné šumienky v prášku nebo kyseliny citronové 30 ks kulatých dětských piškotů 200 g čokolády 1 lžička oleje Postup přípravy indiánků s čokoládovou polevou
1. Nejdřív si připravte opravdu čistou mísu a metly. I trochu mastnoty umí bílky pokazit. Do mísy dejte
bílky a začněte je šlehat na střední rychlost, dokud se neobjeví měkká pěna.
2. Pak postupně přisypávejte
krupicový cukr. Nespěchejte s ním, pěna se odmění lepší strukturou. Šlehejte dál, až bude lesklá a pevná. Po vytažení metel by měla držet špičky a netéct zpátky do mísy.
3. Nakonec přidejte
ovocnou šumienku v prášku nebo kyselinu citronovou. Stačí krátce zašlehat, jen aby se prášek rovnoměrně spojil s pěnou. Směs bude pevnější a chuť nebude tak jednostranně sladká.
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4. Na tác nebo plech položte pečicí papír a rozložte na něj
dětské piškoty. Nechte mezi nimi trochu místa. Při polévání čokoládou se to hodí víc, než se zdá.
5. Pěnu přesuňte do cukrářského sáčku, případně ji nanášejte dvěma lžičkami. Na každý
piškot udělejte vyšší kopeček. Odtud ostatně pochází i ten jejich starý roztomilý název. Zdroj: Tak obyčajná žienka domáca, Pomocí cukrářského sáčku nastříkáme pěnu na piškoty.
6. Ve vodní lázni, nebo velmi opatrně v mikrovlnce, rozpusťte
čokoládu. Vmíchejte do ní 1 lžičku oleje, poleva bude hladší a bude se s ní líp pracovat.
7. Jednotlivé kousky přelijte
čokoládovou polevou. Můžete namočit jen vršek pěny, pokud nechcete čokolády příliš. Mně osobně sedí spíš tenká vrstva, protože jemný vnitřek pak nezanikne. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Hotové vojáčky namočte jemně do čokoládové polevy.
8. Hotové vojáčky dejte do chladu nejméně na
30 minut. Čokoláda ztuhne a piškot si mezitím vezme trochu vlhkosti z pěny.
9. Podávejte je dobře vychlazené, ideálně v den přípravy nebo nejpozději druhý den. Uchovávejte je v lednici, zakryté krabičkou nebo fólií, aby zbytečně neosychaly.
Rady z kuchyně a proč se vojáčci obejdou bez želatiny U větších vajec přisypávejte cukr pomaleji a sledujte hustotu pěny. Řídká být nemá, jinak se kopečky budou rozjíždět. Čokoládu zbytečně nepřehřívejte. Příliš horká poleva pěnu zatíží a začne po ní rychle stékat. Piškoty dejte na rovnou podložku. Při chlazení pak vojáčci nebudou ujíždět do strany, což se na nakloněném tácu stane překvapivě snadno. Nejlepší jsou po krátkém odležení, kdy poleva drží, ale piškot už je příjemně měkký. U mnoha nepečených dezertů se hmota zpevňuje želatinou, pudinkem nebo máslovým krémem. Tady nic takového potřeba není. Základ podrží vyšlehané bílky s cukrem, které vytvoří lehkou a nadýchanou pěnu. Malé množství kyselé složky ji pomůže zpevnit a chuť trochu srovná. Výsledek není těžký ani hutný, což bude nejspíš jeden z důvodů, proč tyhle vojáčky chutnají hlavně dětem.
Indiánky z piškotového těsta s pudinkem
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Taká obyčajná žienka domáca