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Pěnoví vojáčci s čokoládovou polevou: Nepečený retro dezert, který vám přinese nádech staré cukrárny

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Když potřebuji udělat něco sladkého bez trouby a bez složitého chystání, často sáhnu právě po pěnových vojáčcích. Jsou lehké, dětem dělají radost a obejdou se bez želatiny – stačí bílky, cukr, trocha kyselosti, piškoty a čokoládová poleva. Je to ten typ dezertu, který vypadá mile, stojí pár korun a na stole zmizí překvapivě rychle.
Obrázek k receptu na Pěnové vojáčky: nepečený dezert bez želatiny s čokoládovou polevou, který připomene staré cukrárny

Obrázek k receptu na Pěnové vojáčky: nepečený dezert bez želatiny s čokoládovou polevou, který připomene staré cukrárny

Zdroj: Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Recept na Pěnové vojáčky: nepečený dezert bez želatiny s čokoládovou polevou, který připomene staré cukrárny
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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