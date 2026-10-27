Kvíz o tradičních jídlech české kuchyně: Opravdu zkušení kuchaři by měli 10/10 dát bez problému

Česká kuchyně sahá svými kořeny hluboko do středověku a za staletí si vybudovala jedinečnou podobu: hutnou, výživnou a plnou pokrmů, které se předávají z generace na generaci. Ale znáte ji opravdu dobře? Tento kvíz prověří, jestli se v tradičních jídlech skutečně vyznáte.
U české kuchyně má člověk rychle pocit, že ho nemá co překvapit. Vepřo-knedlo-zelo, guláš, svíčková, to se vybaví skoro samo, někdy dřív než otázka vůbec dozní. Jenže ve chvíli, kdy se začne mluvit o původu, přesných surovinách nebo krajových rozdílech, jistota už tak pevná nebývá. Kde se vlastně vzala kulajda? Co má být základem pravého frgálu? A proč se u českých jídel pořád vrací Maďarsko nebo Rakousko?
Mezi selským stolem a panským hodováním
Česká kuchyně dlouho žila ve dvou docela odlišných polohách. Na šlechtických stolech se podávala kvalitní masa, dovážené koření a hostiny měly několik chodů. Na venkově se vařilo jinak. Praktičtěji a úsporněji. Obilniny, zelí, vepřové maso, kořenová zelenina, zkrátka to, co bylo po ruce a co šlo zužitkovat do posledního kousku. Postupem času se oba světy začaly potkávat.
Svíčková na smetaně je dobrý příklad. Její původ se spojuje s prostředím rakousko-uherské šlechty, kde měla pečínka z kvalitního hovězího své pevné místo. Kořenová zelenina, dostupná i v běžných domácnostech, z ní časem pomohla udělat jídlo, které se dostalo mnohem dál než jen na panské stoly. Podobně guláš přišel z Maďarska, ale česká verze bývá zpravidla mírnější, méně ostrá a celkově přizpůsobená zdejší chuti.
Vlivy přicházely prakticky odevšad. Českými zeměmi procházeli lidé ze západu, východu, severu i jihu a s nimi také recepty, vůně a zvyky, které se u stolu rychle poznají. Co se tady uchytilo, to se ovšem většinou brzy změnilo po česku. Někdy tak důkladně, že původ už dnes působí skoro překvapivě.
Krajová jídla, která se nevaří všude
Vedle nejznámějších klasik existuje v české kuchyni ještě jedna silná vrstva: jídla pevně spojená s konkrétním krajem. Kulajda, hustá polévka z hub, smetany, kopru a vajec, patří hlavně k jižním a západním Čechám. Mimo tento prostor až tak často na talíři nebývala. Frgál, tenký koláč s povidlovou, tvarohovou nebo makovou náplní, je zase spjatý s Valašskem.
Pak jsou tu jídla, která znají skoro všichni, ale málokdo se u nich zastaví jako u speciality s vlastní minulostí. Buchtičky s krémem, tedy s vanilkovou omáčkou, mají pro mnoho lidí nálepku školní jídelny. Někdo na ně vzpomíná rád, jiný by je raději nechal v dětství. Bramborák z nastrouhaných syrových brambor, česneku a majoránky, osmažený na pánvi, zase působí tak obyčejně, že ho část lidí ani nebere jako plnohodnotný recept. Přitom patří k nejstarším a nejrozšířenějším jídlům u nás.
Česnečka je na tom podobně. Jednoduchá polévka s opečeným chlebem a vejcem bývala původně jídlem chudších domácností, dnes si na ní rádi pochutnají i ti s mlsnými jazýčky, případně ji lidé rádi volí, když bojují s nachlazením.
Jestli zvládnete správně odpovědět na většinu otázek, máte českou kuchyni zmapovanou opravdu slušně. Některé odpovědi ale možná překvapí, hlavně tam, kde se řeší původ jednotlivých jídel nebo suroviny, bez kterých by daný recept neměl být tím, za co se vydává.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz zpracovaný na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedia, Apetit Online, Jídla na cestách