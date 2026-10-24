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Kvíz o zapomenutých českých polévkách: Kdo si vzpomene na 10 z 10, ten může být na svou paměť pořádně pyšný

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Česká polévková tradice je bohatší, než si většina z nás připouští. Jenže zatímco česnečku nebo bramboračku zná každý, polévky jako ančka, kyselo nebo kaldoun dnes vaří jen hrstka nadšenců.
Fotografie k polévce žůrek

Fotografie k polévce žůrek

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zapomenutá chuť Velikonoc: Žůrek ze žitného kvásku, který zahřeje a zasytí líp než vývar
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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