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Květiny na balkoně: které z nich se vyplatí zazimovat?

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Balkonové květiny vám dělaly radost celé léto. S koncem sezóny se s nimi ale nemusíte loučit, pokud víte, jak se o ně postarat přes zimu. Některé druhy si totiž můžete zazimovat a příští rok vám znovu zkrášlí balkon. Stačí, když pro své rostliny, které by nepřežily venkovní mráz, najdete vhodné místo, omezíte jejich zálivku a budete je sledovat v průběhu zimy.
Oleandr

Oleandr

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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