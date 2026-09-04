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Zrádci změní pravidla hry. Pro čtvrtou řadu připravují speciální překvapení

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Už za 14 dní se fanouškům opět otevřou brány Křivoklátu, kde se s promluvami hradního pána Vojty Kotka rozehraje další velká hra plná lží, pletich a podrazů. Od třetích Zrádců očekává Prima znovu velký úspěch, a proto už se začíná pracovat i na čtvrté sérii. A ta bude podle všeho opravdu speciální a od svých předchůdců se bude značně lišit.
Zrádci změní pravidla hry. Pro čtvrtou řadu připravují speciální překvapení

Zrádci změní pravidla hry. Pro čtvrtou řadu připravují speciální překvapení

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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