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Vyhoďte drahé espresso z okna: Vypěstujte si vlastní kávový poklad přímo na obývákovém stole

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Vyhoďte drahé espresso z okna: Vypěstujte si vlastní kávový poklad přímo na obývákovém stole. Představte si ten absolutní luxus: ranní probouzení, venku sychravo, a vy si v pyžamu dojdete k nízkému stolku v obýváku, natrháte hrst tmavě rudých kávových třešní a za chvíli si z nich připravíte naprosto čerstvý šálek.
Kávovník

Kávovník

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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