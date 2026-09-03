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Vyhoďte drahé espresso z okna: Vypěstujte si vlastní kávový poklad přímo na obývákovém stolePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vyhoďte drahé espresso z okna: Vypěstujte si vlastní kávový poklad přímo na obývákovém stole. Představte si ten absolutní luxus: ranní probouzení, venku sychravo, a vy si v pyžamu dojdete k nízkému stolku v obýváku, natrháte hrst tmavě rudých kávových třešní a za chvíli si z nich připravíte naprosto čerstvý šálek.
Kávovník
Zdroj: Pixabay
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