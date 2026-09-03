Záhon, který přežije i nejhorší sucho a nemusíte ho zalévat. Stačí správně zvolený kámen a pár suchomilných rostlin

Beth Chatto stála koncem sedmdesátých let na vyprahlém kousku Essexu, kde ročně spadlo kolem 500 milimetrů srážek, zhruba tolik, kolik dnes měří nejsušší oblasti jižní Moravy. Místo boje s přírodou zvolila opačnou strategii: vybrala rostliny, které sucho zvládají samy, a povrch pokryla minerálním mulčem. Výsledek popsala v knize
The Dry Garden z roku 1978 a o třináct let později, na podzim 1991, začala budovat svůj slavný Gravel Garden, ukázkový záhon, který se od té doby prezentuje jako plocha bez rutinní zálivky. V létě 2026, kdy ČHMÚ eviduje mimořádný srážkový deficit, tahle metoda přestává být exotickou kuriozitou a mění se v praktickou odpověď na otázku, kterou si klade stále víc českých zahrádkářů: jak udržet záhon živý, když voda chybí. Proč zásada „správná rostlina na správné místo“ funguje lépe než hadice
Celý princip stojí na trojici prvků, které se vzájemně posilují. Propustný, minerálně chudý substrát nutí kořeny prorůstat do hloubky. Vrstva kameniva na povrchu tlumí odpařování a brání klíčení plevelů. A suchomilné trvalky, levandule, šalvěje, mateřídoušky, santoliny, šanty, rozchodníky, řebříčky, máčky, bělotrny, divizny či kavyly, v takovém prostředí prosperují, protože odpovídá jejich přirozenému biotopu.
Žádný z těchto tří pilířů sám o sobě nestačí. Štěrk bez rostlin je přehřívající se pustina, kterou bavorský Zemský ústav pro zahradnictví (LWG) ve svém
metodickém listu výslovně označuje za ekologicky bezcennou. Suchomilné trvalky v tučném substrátu zase bují, poléhají a ztrácejí odolnost. Teprve kombinace všech tří složek vytváří systém, který po zakořenění vyžaduje zálivku jen výjimečně. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay
Právě tady lze najít rozdíl mezi živým štěrkovým záhonem a kritizovanou „kamennou pouští“ na fólii. Hustě osázený gravel garden nabízí habitat pro samotářské včely, brouky, motýly i ještěrky. Prázdná kamenná plocha s geotextilií naopak blokuje vsakování, přehřívá okolí a pro faunu nemá co nabídnout.
Jak založit štěrkový záhon krok za krokem, od podloží po mulč
Založení vyžaduje pečlivou přípravu, ale žádnou stavební konstrukci. Postup, který vychází z doporučení Beth Chatto i LWG, vypadá takto:
Stanoviště: Plné slunce, přirozený odtok, důkladně odstraněné vytrvalé plevele. Úprava půdy: Na písčitém či štěrkovitém podloží stačí prokypřit 30–40 cm. Na jílu nebo hlíně je třeba sejmout horních zhruba 30 centimetrů, podklad hluboce nakypřit a doplnit minerální směsí; osvědčený poměr činí dvě třetiny drceného kameniva frakce 2–16 mm a třetina písku, případně s maximálně desetiprocentním podílem kompostu. Výsadba: Kořenové baly předem nasytit vodou. Při mulčování nechat bal vyčnívat 2–3 cm nad úroveň substrátu. Mulčování: Štěrk frakce 8–16 mm v síle 5–7 cm. Jeden typ materiálu, ideálně lokální kámen kvůli ceně i dopravě. Fólii pod kamenivo nedávat, blokuje vsakování i přirozený koloběh půdy. První zálivka: Po založení důkladně prolít celou plochu.
V první vegetační sezoně se zalévá pravidelně, dokud kořeny neprorostou do hloubky. Od druhého roku přichází voda jen při extrémním suchu a viditelném vadnutí. Tým Beth Chatto doporučuje u stresovaných rostlin letní seřezání o polovinu, aby se snížila zátěž na kořenový systém.
Co štěrkový záhon vyžaduje, a kde číhá skrytá práce
Tým Beth Chatto dnes otevřeně přiznává, že Gravel Garden je jejich nejpracnější část zahrady. Důvod? Samovýsevy. Suchomilné trvalky se v příznivém prostředí ochotně šíří a záhon vyžaduje průběžnou editaci: odstraňování přebytečných semenáčků, přesazování, občasné doplňování mulče. Dlouhodobě je objem práce nižší než u klasického trvalkového záhonu s pravidelnými zálivkami, hnojením a dělením trsů. Ale „bezúdržbový“ tento typ výsadby rozhodně není.
Pro české zahrádkáře je podstatné, že metoda funguje nejlépe na teplých, slunných a propustných stanovištích, tedy v oblastech, kde sucho bývá nejcitelnější. Na těžkém neodvodněném jílu, v zamokřeném koutě nebo ve stínu vzrostlých stromů štěrkový záhon svůj potenciál nenaplní. Vyvýšené záhony jsou tak definitivně odsouzeny do propadliště dějin.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková