V lednici nevydrží ani týden. Jak na skvělá nakládaná rajčata s květákem

Sklidili jste velké množství malých rajčat nebo jste je za výhodnou cenu koupili někde u farmáře? Ať už to máte jakkoli, rozhodně se vyplatí tato rajčata zpracovat. Dělat z nich kečup by byla škoda, jelikož by asi nevynikla jak jejich chuť, tak i samotný tvar. Vynikající je naložení rajčat s květákem. Nejde o vůbec nic složitého, co byste nezvládli za několik málo minut. My jsme takto rajčata nakládali, takže se podělíme jednoduchý a rychlý recept.
Dostatek rajčat a květák jako základ
Přesně tak. K naložení rajčat a květáku jsme potřebovali následující ingredience:
- malá datlová rajčátka,
- polovinu květáku,
- palici česneku,
- několik snítek kopru.
Na nálev bylo nezbytné připravit si následující:
- 600 ml vody,
- 600 ml jablečného octa, stačí ale i klasický,
- 4 lžíce cukru, my jsme měli třtinový,
- 4 lžičky soli,
- trochu kuliček černého pepře.
Napěchování sklenic jako základ
V první řadě jsme si vzali sklenice, které jsme vymyli a následně napěchovali květákem, rajčaty, koprem a celými stroužky česneku. Vše jsme pořádně promíchali, aby vznikla tvarově i barevně dokonalá směs. Ostatně na fotografiích se můžete přesvědčit sami. Co se týká rajčat, tak každé jsme propíchli párátkem, aby dokonale nasáklo lák.
Napěchování rajčat do sklenice: Foto Radek Štěpán
Propichování rajčat: Foto Radek Štěpán
Jednoduchá příprava nálevu
Ze zmíněných ingrediencí jsme si připravili nálev, který jsme pořádně zahřáli až do bodu varu. Poté už jsme ho mohli nalít do sklenic, které jsme následně pořádně zavíčkovali. Víčka musí být těsná a přilnout ke sklenicím.
Tip: Jak na přípravu domácího kečupu? Vyzkoušejte náš recept.
Vychladnutí obrácených sklenic
Sklenice s nálevem jsme obrátili dnem vzhůru a nechali takto přes noc. Ráno jsme jen sklenice obrátili a poté vložili do lednice. Tam ale nepochybně dlouho nevydrží. Chuť rajčat je totiž silně návyková.
Zdroje info: Autor
Nakládaná rajčata s květákem: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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