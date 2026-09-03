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V lednici nevydrží ani týden. Jak na skvělá nakládaná rajčata s květákem

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Sklidili jste velké množství malých rajčat nebo jste je za výhodnou cenu koupili někde u farmáře? Ať už to máte jakkoli, rozhodně se vyplatí tato rajčata zpracovat. Dělat z nich kečup by byla škoda, jelikož by asi nevynikla jak jejich chuť, tak i samotný tvar. Vynikající je naložení rajčat s květákem. Nejde o vůbec nic složitého, co byste nezvládli za několik málo minut. My jsme takto rajčata nakládali, takže se podělíme jednoduchý a rychlý recept.
Naložená rajčata s květákem

Naložená rajčata s květákem

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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