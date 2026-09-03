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Univerzální neexistuje. Jaký mulč se hodí ke konkrétním rostlinám

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O faktu, že mulčování je minimálně stejně důležité jako půda pod ním, nelze nijak výrazně diskutovat. Prostě to tak je. Každý materiál ale nelze použít všude dle libosti. Rozkládá se v různé podobě, rozličnou rychlostí a prospívá konkrétním rostlinám. My se proto v následujících řádcích zaměříme na to, ke kterým rostlinám by měl mulč přijít. Dáme vám tak ideální přehled. Mimo jiné nasdílíme i moc hezkou tabulku s obrázky, která na mulče hodící se ke konkrétním rostlinám poukazuje.
Mulčování jehličím

Mulčování jehličím

Zdroj: Chat Day
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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