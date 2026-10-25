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Která země má nejkvalitnější pitnou vodu? Napovídá žebříček Yale

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Kvalita pitné vody a dostupnost hygienického zázemí se výrazně liší podle jednotlivých zemí. Singapur vede světový žebříček bezpečnosti pitné vody a hygieny…
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Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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