AI se učí rozpoznávat provozní stavy čistírny odpadních vod

Umělá inteligence dokáže díky kamerám sledovat dění v aktivačních a dosazovacích nádržích, vyhodnocovat usazování aktivovaného kalu a porovnávat obrazové záznamy s provozními daty čistírny. Právě tyto schopnosti ověřuje nový systém TIVOR v čistírně odpadních vod v Rabštejnské Lhotě. Po dokončení výuky na reálných datech by měl v budoucnu předpovídat provozní stavy v reálném čase a pomáhat obsluze optimalizovat proces čištění. Kamery sledují nádrže i chování kalu
První monitorovací zařízení byla na čistírně instalována v lednu 2026 ve spolupráci s dodavatelem VODA.CZ. Kamery sledují aktivační nádrže, kde mikroorganismy pomáhají odstraňovat znečištění, i dosazovací nádrže, v nichž se kal odděluje od vyčištěné vody. Pro vyhodnocování obrazu byly v nádržích umístěny a kalibrovány referenční body.
Součástí instalace je také zařízení pro sedimentační zkoušku aktivovaného kalu a její kamerové snímání. Zkouška sleduje, jak se kal usazuje, a poskytuje důležité informace o jeho vlastnostech. Systém tak získává obrazové podklady z několika částí procesu čištění. Umělá inteligence se učí na skutečném provozu
Kamerové záběry doplňují data z monitorovacího a řídicího systému čistírny. Jejich předávání do systému TIVOR bylo zprovozněno k 1. červnu 2026. Propojení obou zdrojů informací vytváří základ pro vyhodnocování provozu a hledání možností jeho optimalizace. „Aktuálně ověřujeme, jak může systém pomoci lépe porozumět dění v nádržích a poskytnout obsluze užitečné informace pro další rozhodování,“ uvedl Ing. Tomáš Strouhal, Výrobní ředitel Vodárenské společnosti Chrudim. V současné době probíhá proces učení inteligence na reálných datech a provozních situacích, aby mohla v budoucnu v reálném čase predikovat provozní stavy a optimalizovat provoz této ČOV.
Kamerová jednotka systému TIVOR umístěná u dosazovací nádrže čistírny odpadních vod v Rabštejnské Lhotě (červeně vyznačeno).
Foto: Energie AG Bohemia Důležitý je také bezpečný přenos dat
Rabštejnská Lhota je první instalací systému TIVOR mimo vnitřní síť dodavatele. Bylo proto nutné připravit bezpečné řešení pro předávání dat mezi oddělenými síťovými infrastrukturami. Na řešení sdílení dat spolupracovali dodavatel systému a její partner Technická univerzita v Liberci. Na straně Vodárenské společnosti Chrudim se na řešení podíleli dodavatel IT služeb, společnost ČEVAK, a dodavatel dispečerského systému ČOV, společnost CS-Tech, za koordinace kolegů z Vodárenské společnosti Chrudim. Společným úsilím všech zúčastněných stran bylo vytvořeno API rozhraní umožňující přenos provozních dat bez přímého propojení sítí obou společností, čímž byly dodrženy přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost v oblasti vodárenství.
Výsledky ukážou možnosti dalšího využití
Po dokončení fáze učení, jejíž ukončení se předpokládá na jaře 2027, bude vyhodnocen skutečný přínos a efektivita systému a následně posouzena možnost jeho nasazení na dalších čistírnách v rámci organizace či skupiny ENERGIE AG BOHEMIA. Projekt má zároveň ukázat, jak mohou moderní digitální nástroje podpořit každodenní práci provozních týmů a přispět k efektivnějšímu provozu vodohospodářské infrastruktury.
Petr Dvořák zdroj: Energie AG Bohemia