Dlouhotrvající sucho vysušuje české toky. Problémem jsou i sinice a nedostatek kyslíku

Dlouhotrvající sucho výrazně snižuje průtoky řek v povodí Vltavy a Berounky, kde se na řadě míst blíží historicky nejnižším hodnotám pro toto období. Vodohospodáři proto omezují odtoky z přehrad, některé úřady zakazují odběry povrchové vody a na vybraných místech se musí přizpůsobovat také provoz vodáren či rybochovných zařízení.
Podle státního podniku Povodí Vltavy se průtoky na většině sledovaných toků pohybují výrazně pod dlouhodobými měsíčními průměry. Kritická situace je zejména v povodí Berounky, Radbuzy, Úslavy a některých dalších řek na západě Čech. Na řadě profilů dosahují průtoky hodnot obvyklých jen při mimořádně nízkém stavu vody. Některé záznamy přitom sahají až do roku 1930.
V reakci na nedostatek vody se mění také provoz vodních nádrží. Z přehrady Hracholusky na Mži se od konce září udržuje snížený odtok, podobná opatření platí i na dalších vodních dílech. Na Vltavě pod přehradou Vrané byl odtok snížen na 28 metrů krychlových za sekundu. V Jihočeském kraji byl vyhlášen stav sucha a mimořádně se upravuje také odtok z nádrže Římov. V některých oblastech již úřady zakázaly nebo omezily odběry povrchové vody, jinde platí i omezení velkých odběrů z veřejných vodovodů.
Nedostatek vody se projevuje rovněž na vodních cestách. Na vybraných úsecích Vltavy v okolí Orlíku a Kořenska nejsou kvůli nízké hladině garantovány ponory plavidel. Plavební dráha navíc není v části úseku vyznačena.
Sucho ovlivňuje také kvalitu povrchových vod. Dosavadní mimořádný monitoring sice většinou neukazuje výrazné zhoršení oproti předchozím letům, častěji se ale objevují zvýšené koncentrace celkového fosforu a vyšší teploty vody. Rizikem je i zhoršování kyslíkových poměrů a rozvoj sinic, zejména v horních částech rekreačních nádrží Orlík a Hracholusky.
Vodárenské nádrže zatím podle Povodí Vltavy umožňují zajišťovat úpravu pitné vody bez ohrožení jejího provozu. Další vývoj však bude záviset především na počasí a případných srážkách. Dosavadní déšť totiž hydrologickou situaci výrazněji nezlepšil.
Jana Nováková
zdroj: Povodí Vltavy - zpráva o suchu