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Dlouhotrvající sucho vysušuje české toky. Problémem jsou i sinice a nedostatek kyslíku

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Dlouhotrvající sucho výrazně snižuje průtoky řek v povodí Vltavy a Berounky, kde se na řadě míst blíží historicky nejnižším hodnotám pro toto…
VD-Hracholusky

VD-Hracholusky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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