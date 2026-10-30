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Téměř dva kilometry vodovodu u Kružberku opraví metodou Primus Line

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Dennívýzva
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zahájily sanaci téměř dvou kilometrů vodovodního přivaděče mezi Novými Lublicemi a Kružberkem na Opavsku. Investice za…
Kruzberk

Kruzberk

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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