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Kometa skolila Spartu 4:3, rozhodlo se v prodloužení

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Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Brnu 3:4 v prodloužení. Před 12.193 diváky dokázali Pražané v závěru základní doby smazat dvoubrankové manko, ale pak v čase 61:44 rozhodl Robert Leino.
Kometa skolila Spartu 4:3, rozhodlo se v prodloužení

Kometa skolila Spartu 4:3, rozhodlo se v prodloužení

Zdroj: HC Kometa Brno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 19:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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