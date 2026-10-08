Kometa skolila Spartu 4:3, rozhodlo se v prodloužení

Sparta prohrála čtvrté z posledních pěti utkání, doma má na kontě jedinou výhru ze čtyř startů. Kometa vyhrála čtvrtý z posledních šesti duelů, Pražany zdolala ve vzájemných kláních potřetí za sebou. Bek vítězů Filip Král si při návratu do sestavy připsal tři body za gól a dvě asistence.
Pražané, v jejichž sestavě už byl útočník Hradec, jenž se po příchodu z Mladé Boleslavi zařadil na pozici centra třetí formace, začali aktivněji. Blízko úvodní trefě byl tečující Shore. Na druhé straně zahrozil Cingel.
Skórem ale pohnul jako první v osmé minutě Flek. Důrazný Zbořil vybojoval kotouč, posunul ho na modrou čáru na Krále a jeho nabídku na teč zužitkoval kapitán brněnského celku v pozici mezi kruhy dokonale.
Kometa podporovaná početným "kotlem" svých fanoušků získala pevnou půdu pod nohama a měla i další šance, ale pozorný Kořenář v domácím brankovišti si poradil. Ve 14. minutě poslal Nedomlel puk do hlediště, sparťanům se ale úvodní početní výhoda duelu vůbec nepovedla.
Druhé dějství se neslo ve znamení velké převahy Sparty, která vyhrála na střely drtivým poměrem 22:6, jenže ztroskotávala na skvěle chytajícím Stezkovi. Hned několikrát si na něm vylámal zuby Sekáč.
Ve 34. minutě přišla krátce po skončení hry čtyři na čtyři krátká přesilovka Sparty. Vešla se do ní Blümelova dorážka po Mašínově bombě, kterou fantasticky vytěsnil do bezpečí Stezka. Vzápětí měl na druhé straně obrovskou šanci Cingel, jenže neméně skvěle zasáhl i Kořenář.
Na konci 37. minuty už se ale Kometa dočkala. Pražané v nevhodnou chvíli vystřídali, hosté předvedli v přečíslení parádní souhru a Král ranou na bližší tyčku překonal Kořenáře. V čase 39:22 vrátil Spartu do hry přesilovkovým zásahem Blümel a odčaroval Stezkovo kouzlo.
Jenže v končící 47. minutě Pražané propadli při obranné práci, Kometa se snadno dostala do přečíslení tři na dva a ačkoliv Kořenář nejprve skvěle zasáhl proti Brabencově zakončení, brněnský forvard se dostal k dorážce a vrátil Jihomoravanům dvoubrankový náskok.
Už tři minuty před vypršením základní hrací doby sáhl domácí kouč Augusta ke hře bez gólmana. A risk vyšel domácím na výbornou. V čase 57:57 snížil Knot. Úspěšný střelec pak při opětovném odvolání Kořenáře skvěle vychytal Zbořila, jenž pak 78 sekund před koncem fauloval.
Spartě stačilo ve hře šest na čtyři jen 24 sekund na vyrovnání, o které se postaral zblízka Špaček a poslal duel do prodloužení. Hned v jeho úvodu se nadechl k sólu Knot, bekhendem za Stezkovými zády ale minul branku. Po přečíslení dvou na jednoho pak rozjásal hosty Leino.
HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 40. Blümel, 58. Knot (Chlapík), 60. M. Špaček (Knot, Chlapík) - 8. Flek (F. Král, A. Zbořil), 37. F. Král (Flek, A. Zbořil), 47. Brabenec (H. Zohorna), 62. Leino (F. Král). Rozhodčí: Barek, Hacaperka - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 12.193.
Sestavy:
Sparta: Kořenář - Knot, Mašín, N. Seppälä, Krejčík, M. Seppälä, Pysyk, Michálek - Chlapík, M. Špaček, Sekáč - Blümel, Shore, Řepík - P. Kousal, Hradec, Vesalainen - Pospíšil, O. Najman, Daníček. Trenér: Augusta.
Brno: Stezka - Zábranský ml., F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, Nedomlel, Gulaši - A. Zbořil, Ilomäki, Flek - H. Zohorna, Leino, Cingel - Hartl, Kollár, Kunc - Brabenec, T. Zohorna, Čajkovič. Trenér: Zábranský st.