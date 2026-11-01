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Policie evidovala v říjnu na jižní Moravě méně nehod než loni. Nikdo při nich nezemřel

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Dennívýzva
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Na jihomoravských silnicích se v říjnu stalo 451 dopravních nehod, meziročně o 49 méně. Při nehodách nikdo nezemřel, těžká zranění utrpělo 12 lidí a dalších 234 se zranilo lehce. Od začátku roku si však nehody v kraji vyžádaly už 50 lidských životů.
Policie evidovala v říjnu na jižní Moravě méně nehod než loni. Nikdo při nich nezemřel

Policie evidovala v říjnu na jižní Moravě méně nehod než loni. Nikdo při nich nezemřel

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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