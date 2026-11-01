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Hrdinové všedních dnů. Jihomoravští hasiči ocenili ty, kteří druhým zachránili život

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Odvaha v rozhodujících chvílích jim pomohla zachránit lidské životy. Jihomoravští hasiči ocenili šest lidí, kteří zasáhli při požárech nebo vážné dopravní nehodě. Mezi vyznamenanými jsou muži, kteří z hořícího domu vynesli seniorku, i zdravotní sestra, která pomáhala při nehodě.
Hrdinové všedních dnů. Jihomoravští hasiči ocenili ty, kteří druhým zachránili život

Hrdinové všedních dnů. Jihomoravští hasiči ocenili ty, kteří druhým zachránili život

Zdroj: HZS JMK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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