Hrdinové všedních dnů. Jihomoravští hasiči ocenili ty, kteří druhým zachránili život

Hrdinové všedních dnů. Jihomoravští hasiči ocenili ty, kteří druhým zachránili životPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hrdinové všedních dnů. Jihomoravští hasiči ocenili ty, kteří druhým zachránili životZdroj: HZS JMK
Článek byl publikován 01.11.2026 09:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →