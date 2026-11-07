Vrah, který pohřbíval lidi zaživa, tahá za nitky i z cely. Hvězda Adolescenta září v novém mrazivém thrilleru s hodnocením 84 %

Apple TV, které je u nás dostupné například přes CANAL+, pustil první dva díly 30. října, zbylých osm bude přidávat každý týden a další epizoda vyjde 6. listopadu. Seriál pro televizi vytvořil Rowan Joffé a vychází ze dvou detektivek švédských manželů Alexandra a Alexandry Ahndorilových, kteří píšou pod pseudonymem Lars Kepler. O čem je seriál V temnotách?
Hlavním hrdinou je Jonah Lynn (
Liev Schreiber), bývalý voják a detektiv z oddělení vražd, který se z drsné Filadelfie přestěhoval do malého městečka v západní Pensylvánii, aby měl konečně klid. Podle oficiálního popisu od Apple TV ale městečko i jeho rodinu zasáhne řádění mazaného sériového vraha Jurka Waltera ( Stephen Graham).
Jonah kdysi Jurka dostal za mříže a krátce nato odešel do výslužby. O tři roky později se ale u mostu objeví napůl mrtvý chlapec, kterého všichni považovali za jednu z Jurkových obětí, a jeho sestra je pořád nezvěstná. Jonah je přesvědčený, že Jurek ví, kde dívka je, a do věznice za ním proto v utajení pošle agentku FBI jménem Saga Bauer (
Zazie Beetz), kterou bere skoro jako vlastní dceru.
V dalších rolích se objeví
Bill Camp jako místní policejní šéf, Gary Carr, Poorna Jagannathan nebo Chrissy Metz. Důležitou postavou je i ošetřovatel Karl (Rory Culkin), kterého v psychiatrické léčebně přeřadí do suterénu k Jurkově cele. Foto: Apple TV Jurek Walter ze severských detektivek
Předlohou jsou romány Písečný muž a Lazarus, tedy čtvrtý a sedmý díl série o komisaři Joonovi Linnovi. Česky Keplerovy detektivky vydává brněnské nakladatelství Host a Písečný muž u nás vyšel už v roce 2013.
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Tvůrci děj přesunuli ze Švédska do Pensylvánie, a z Joony Linny se tak stal Jonah Lynn. Recenzentka webu
Decider Nicole Gallucci upozorňuje, že fanoušci knih můžou mít s některými změnami problém, třeba s tím, že Jurek je v seriálu Litevec, a ne Rus. Argentinský filmový web Micropsia zase píše, že spojením dvou knih vznikl jakýsi výběr největších hitů krimižánru, od zlomeného detektiva po vraha s nádechem Hannibala Lectera.
Stephen Graham jako tichý manipulátor
Největším trumfem seriálu je podle kritiků právě Graham. Něco přes rok poté, co si za minisérii
Adolescent odnesl hned tři ceny Emmy, hraje vraha, který nepotřebuje svaly. Lidi kolem sebe ovládá slovy, šeptem a tím, že přesně vycítí jejich slabiny.
Graham si s trenérkou dialektů Susanne Sulby vymyslel pro Jurka několik hlasů i mrazivý smích, který přichází v nečekaných chvílích. Podle Gallucci dokáže, že divák chvílemi soucítí s mužem, který pohřbíval lidi zaživa, jak o Jurkovi v seriálu říká jeho bývalý ošetřovatel.
Jak seriál hodnotí kritici?
Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má seriál 84 % od kritiků. Recenzenti chválí hlavně herecké obsazení a napětí, výtky míří na délku a množství vedlejších dějových linek.
Gallucci viděla sedm z deseti dílů a podle ní si člověk místy musí odmyslet některé nepravděpodobnosti vyšetřování. Přesto jí seriál slibuje napínavou a znepokojivou jízdu plnou zvratů. Micropsia zase oceňuje, že si V temnotách udrží napětí, i když skládá dohromady dobře známé ingredience žánru.
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Decider ho srovnává s Mlčením jehňátek nebo s Mare z Easttownu, takže fanoušci temných krimi by si ho měli poznamenat. My jen dodáváme, že lepší načasování než těsně před Halloweenem si Apple TV vybrat nemohl.
Seriál V temnotách najdete na Apple TV, další díl vyjde 6. listopadu. Zbylé epizody budou přibývat každý pátek. Foto: Apple TV Foto: Apple TV Foto: Apple TV Foto: Apple TV Foto: Apple TV Foto: Apple TV Zdroje: Apple TV, Decider, Micropsia, Rotten Tomatoes