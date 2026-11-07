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Dvaadvacetiletá dívka zmizela cestou domů z Poruby. Po 18 dnech našli její tělo bez vnitřních orgánů, vraha nedopadli

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V prosinci 1991 zmizela v Ostravě dvaadvacetiletá Kamila Faitová, o půl roku později v Praze Dita Hrabánková. Obě vraždy zůstávají nevyřešené.
Dvaadvacetiletá Kamila Faitová zmizela cestou domů z porubské zastávky.

Dvaadvacetiletá Kamila Faitová zmizela cestou domů z porubské zastávky.

Zdroj: FOTO:Aktron / Wikimedia Commons, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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