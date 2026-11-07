Hora, která svléká šampiony z růžové? Giro vrací své nejobávanější monstrum Zoncolan

Cyklistický Oscar zná své favority. Pogačar může triumfovat už počtvrté, cena pro Volleringovou je jen formalita
- Závěrečné stoupání měří 10,1 kilometru a má průměrný sklon 11,9 procenta.
- Nejtěžší čtyřkilometrový úsek nabízí průměr 15,3 procenta a pasáže přesahující 22 procent.
- Na Zoncolanu v minulosti vítězili Ivan Basso, Chris Froome, Michael Rogers či dvakrát Gilberto Simoni.
Peloton dorazí k úpatí po přibližně 120 převážně rovinatých kilometrech a předchozích výstupech na Passo Duron a Sella Valcalda. Ty ale budou proti tomu, co přijde za Ovarem, pouhým zahřátím nohou.
Po úvodních 1,65 kilometru s průměrem 9,1 procenta nabídne silnice krátkou rovinku. Falešný pocit úlevy rychle skončí za vesnicí Liariis, kde začne čtyřkilometrová stěna s průměrem 15,3 procenta a nejprudšími pasážemi nad 22 procent.
Ani potom nebude vyhráno. Následující tři kilometry mají průměr 13,9 procenta. Až závěrečné dva úseky se sklony 7,1 a 8,9 procenta budou na poměry Zoncolanu působit téměř jako rovina, jenže závodníci k nim dorazí s prázdnýma nohama.
Před cílem projedou charakteristickými tunely a vystoupají do nadmořské výšky 1 750 metrů. Silnice bývá ještě v květnu lemována sněhem a tisíci fanoušků, kteří nechávají jezdcům sotva několik metrů prostoru.
Kdo po tomto testu udrží růžový trikot, stane se s největší pravděpodobností o den později v Římě vítězem celého Gira. Organizátoři si tak nechali otevřená vrata k pozdnímu převratu: jediný slabší den může během několika kilometrů vymazat náskok budovaný tři týdny.
Zoncolan se v mužském Giru objeví poosmé. Poprvé se jel v roce 2003, kdy zvítězil Gilberto Simoni, ovšem z mírnější strany od Sutria. Tradiční a podstatně brutálnější trasu z Ovara závod představil o čtyři roky později.
Deset kilometrů, na kterých se může ztratit celé Giro
Také tehdy vyhrál Simoni. Společně s Leonardem Piepolim zvládl výjezd za 39 minut a tři sekundy, což dodnes zůstává rekordem této strany.
Pětatřicetiletý Ital tehdy na nejprudších úsecích ujel i držiteli růžového trikotu Danilu Di Lucovi.
V roce 2010 Zoncolan výrazně pomohl Ivanu Bassovi na cestě za celkovým triumfem. Italský vrchař porazil mistra světa Cadela Evanse o více než minutu a ukrojil téměř čtyři minuty z manka na Davida Arroya.
O rok později se hora stala kulisou jedné z nejvyhrocenějších etap ročníku. Igor Antón sice zvítězil, fanoušci ale vypískali Alberta Contadora, kterého vinili ze zrušení plánovaného přejezdu přes Monte Crostis. Španěl následně v závěru setřásl domácího Vincenza Nibaliho, jenž jeho způsob jízdy označil za neuctivý.
Bez incidentu se neobešel ani rok 2014. Michael Rogers sváděl boj s Francescem Manuelem Bongiornem, dokud italského jezdce nerozhodil fanoušek, který se ho pokusil roztlačit. Bongiorno musel vycvaknout nohu z pedálu a Australan mu následně ujel.
Naposledy se závodníci vydali na Zoncolan v roce 2021, kdy v mlze a chladu zvítězil z úniku Lorenzo Fortunato. Použita však byla snazší strana od Sutria. V roce 2027 podobná úleva nepřijde.
Závodníci budou mít navíc v nohách už dvojité překonání Mortirola v šestnácté etapě. Giro tak před Římem připravilo kombinaci, při níž nebude stačit jen nejlepší forma. Rozhodovat může také to, komu po třech týdnech zůstane alespoň něco v nádrži.