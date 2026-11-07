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Pravá domácí sekaná s vepřovým a hovězím masem ochucená majoránkou a česnekem: Zlatavá kůrka a měkký střed ve šťavnatém receptu

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Sekaná patří mezi ta jídla, která se na první pohled tváří jednoduše, ale za dokonalým výsledkem se skrývá pár triků. Recept z mixu vepřového a hovězího masa, namočeného rohlíku a majoránky, který u nás doma mizí ještě teplý.
Fotografie k sekané

Fotografie k sekané

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Poctivá domácí sekaná s vepřovým a hovězím: Zlatavá kůrka, měkký střed a ta správná vůně kmínu z trouby
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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