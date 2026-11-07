Pravá domácí sekaná s vepřovým a hovězím masem ochucená majoránkou a česnekem: Zlatavá kůrka a měkký střed ve šťavnatém receptu

jsem roky brala jako jídlo, u kterého není moc co vymýšlet. Vezme se Sekanou , udělá se šiška, strčí do trouby a ono to nějak dopadne. Jenže pak jsem ji jednou udělala pečlivěji: masovou směs jsem mleté maso pořádně propracovala, několikrát s ní praštila o pracovní desku, navrch dala bílek a nakonec přidala i trochu ledové vody. A rozdíl byl znát hned. Najednou mi došlo, že dobře udělané sekané se vyrovná máloco. Je sytá, poctivá, uklidňující. A nemusí si hrát na slavnostní jídlo, aby člověku udělala radost.
Základ je jednoduchý: půl na půl vepřové a . Hovězí dá sekané hovězí maso výraznější chuť a pevnost, vepřové zase šťavnatost. Bez ní je sekaná trochu neveselá věc.
Můj tip zní: Než šišku položíte do pekáče, vezměte masovou hmotu do rukou a několikrát s ní bouchněte o pracovní desku. Osmkrát, desetkrát, klidně víc. Vypadá to trochu nešetrně, ale má to smysl. Ze směsi se dostane ven přebytečný vzduch, který by při pečení dělal praskliny. Nakonec potřete povrch rozšlehaným bílkem. Sekaná se zpevní, udělá se na ní pěkná zlatavá krusta a bude se i lépe krájet. Recept na šťavnatou domácí sekanou s majoránkou a česnekem
Z tohoto množství vyjde sekaná
pro čtyři až pět pořádně hladových strávníků. Celková délka přípravy: zhruba 1 hodina 30 minut Porce: 4 až 5 porcí Ingredience na sekanou Masová hmota 250 g mletého hovězího masa 250 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 cibule, nakrájená najemno 2 až 3 stroužky česneku, prolisované 1 rohlík namočený v mléce a vymačkaný kousek špeku nakrájeného na malé kostičky 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička mleté sladké papriky 1 lžička sušené majoránky sůl a pepř podle chuti trocha ledové vody, asi 2 až 3 lžíce Dokončení 1 bílek na potření povrchu 100 ml vody nebo vývaru na podlití Postup přípravy šťavnaté sekané podle tradičního domácího receptu
1. Rohlík vložte do mléka a nechte ho nasáknout, až úplně změkne. Potom ho pořádně vymačkejte rukama. Tady se nevyplatí spěchat, protože příliš mokrý rohlík udělá z masové směsi řídkou hmotu, se kterou se špatně pracuje.
2. Do větší mísy dejte hovězí i vepřové mleté maso. Přidejte vejce, najemno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, vymačkaný rohlík a případně také špek. Ten není povinný, ale sekané dodá slanější chuť a o něco víc šťávy.
3. Přidejte majoránku, sladkou papriku, sůl, pepř a plnotučnou hořčici. Majoránku bych tady nevynechávala. Bez ní se chuť posune spíš k obyčejnému masovému bochníku, ne k české sekané.
Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Poctivá domácí sekaná s vepřovým a hovězím: Zlatavá kůrka, měkký střed a ta správná vůně kmínu z trouby
4. Směs začněte propracovávat rukama. Chvíli to trvá, ale maso se musí spojit a držet pohromadě. Až nakonec přilijte 2 až 3 lžíce ledové vody. Maso ji do sebe natáhne a při pečení pak nepustí tolik šťávy ven.
Teď přijde část, která je trochu hlučná
5. Masovou hmotu několikrát zvedněte a praštěte s ní o pracovní desku. Osm až deset úderů bohatě stačí. Dostanete ze směsi vzduch a sekaná potom v troubě méně praská.
6. Ze směsi vytvarujte pevnou šišku. Přesuňte ji do pekáče a po celém povrchu ji potřete rozšlehaným bílkem. Nemusí to být chirurgicky přesné, ale snažte se, aby byl povrch pokrytý rovnoměrně.
Pomalu pečená hovězí žebra s česnekem. Šťavnaté maso a výrazná chuť, kvůli které se vyplatí počkat
7. Do pekáče přilijte vodu nebo vývar a vložte ho do trouby předehřáté na 180 stupňů. Pečte 50 až 60 minut. Přibližně v polovině pečení sekanou přelijte výpekem, aby povrch zbytečně nevysychal a zůstal pěkně lesklý.
8. Hotová sekaná má zlatavě hnědý povrch a po propíchnutí z ní vytéká čirá šťáva. Než ji nakrájíte, nechte ji asi 10 minut stát. Maso se zatáhne, zpevní a plátky se nebudou tolik rozpadat.
Tipy redakce: Poměr masa: Držte se stejného dílu hovězího a vepřového. Samotné vepřové bývá mastnější a měkčí, čistě hovězí směs se zase snadno vysuší. Kombinace obou mas funguje nejlépe. Ledová voda: Použijte opravdu studenou vodu, ideálně rovnou z lednice, případně s kostkou ledu. Chlad pomůže masu lépe se spojit a hotová sekaná pak není zbytečně drobivá. Skladování: Vychladlou sekanou zabalte do fólie a dejte do lednice. Vydrží přibližně tři dny. Studená na chlebu s hořčicí je mimochodem kapitola sama pro sebe, někdy lepší než teplá. Příloha: Klasika je bramborová kaše nebo vařené brambory s máslem. Když není čas ani nálada, stačí čerstvý chléb a kyselá okurka. I tak je to plnohodnotná večeře. Bez špeku: Pokud špek vynecháte, vmíchejte do směsi lžíci změklého másla. Tuk je u sekané důležitý, jinak může být výsledek sušší, než by člověk čekal.
Tradiční smažené karbanátky s jemnou bramborovou kaší patří mezi obědy, na které se nezapomíná
Zapečené mleté kuličky s bramborami, sýrem a smetanou: Skvělé jídlo z jednoho pekáče
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline