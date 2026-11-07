Noclehárnu na lodi Hermes čeká rekonstrukce. Praha do ní chce investovat 44 milionů

Noclehárnu na lodi Hermes čeká rekonstrukce. Praha do ní chce investovat 44 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Noclehárnu na lodi Hermes čeká rekonstrukce. Praha do ní chce investovat 44 milionůZdroj: Centrum sociálních služeb Praha
Článek byl publikován 07.11.2026 10:30
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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