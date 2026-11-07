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Noclehárnu na lodi Hermes čeká rekonstrukce. Praha do ní chce investovat 44 milionů

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Pražský magistrát připravuje kompletní rekonstrukci lodi Hermes, která slouží jako noclehárna pro lidi bez domova, ta je v provozu nepřetržitě od roku 2007. Většina povrchů a konstrukcí je podle magistrátu značně opotřebená. Náklady na obnovu by měly činit 44 milionů korun.
Noclehárnu na lodi Hermes čeká rekonstrukce. Praha do ní chce investovat 44 milionů

Noclehárnu na lodi Hermes čeká rekonstrukce. Praha do ní chce investovat 44 milionů

Zdroj: Centrum sociálních služeb Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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