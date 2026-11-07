Alena Schillerová opět vytáhla Petra Fialu ze záhrobí bývalé vlády a oznámila další velkolepé vítězství nad důchodovou chudobou. Tentokrát přivezla milion korun navíc, měsíční přilepšení 8600 korun a válec připravený přejet opozici. Předchozí kabinet obvinila z pokrytectví, banky z obírání střadatelů a opoziční poslance ze sabotáže. Babišova vláda naproti tomu zachraňuje děti, vnuky i penzisty. Místo ovací se na Schillerovou snesla sprška posměšků. Lidé jí připomněli Babišovo zadlužování, drahé hypotéky, nesplněné sliby i někdejší odmítání vlády s SPD a především vodu. Zatímco Alenka vypráví o budoucím milionovém blahobytu, její vládní kolegové chtějí zvýšit poplatky za odběr podzemní vody až o 250 procent a připravují zpoplatnění dešťovky odváděné ze střech do kanalizace. Ministryně slibuje peníze na stáří, Babišova koalice je hledá pod zemí i na obloze. Za vše může Fiala.
Alena Schillerová se zjevně rozhodla definitivně zlikvidovat důchodovou chudobu. Předchozí vláda Petra Fialy podle ní pouze škodila, banky bezostyšně obírají střadatele a opozice se snaží zabránit všeobecnému penzijnímu štěstí. Současný kabinet naštěstí disponuje Lepším penzijkem, jehož název již sám o sobě vylučuje jakékoli pochybnosti. Ministryně financí přidala milion korun navíc, měsíční rentu 8600 korun a válečné vyhlášení opozičním sabotérům. Dojemná péče o budoucí generace dostala patřičně bojovný rámec. Všichni mají začít spořit, banky odevzdat část poplatků, opozice přestat překážet a Schillerová konečně sklidit zasloužené ovace. Jenže publikum si dovolilo neuctivý výpad. Namísto vděčnosti vytáhlo rozpočtové dluhy, hypotéky, SPD a vládní zdražování vody.
Schillerová zahájila vystoupení osvědčeným výletem do minulosti. „Vážení přátelé, posílat lidi do penze čím dál starší a znehodnocovat jejich důchody oproti inflaci. Tohle byla ‚důchodová reforma‘ předchozí vlády,“ prohlásila. Fialův kabinet podle ní navíc neustále kázal o solidaritě s příštími generacemi. Přidala proto morální rozsudek. „Jací pokrytci. Vždyť jsou to právě naše děti a vnuci, kterým neustálé zvyšování věku odchodu do penze a znehodnocování důchodů ublíží v budoucnu ještě mnohem víc než nám,“ rozhorlila se. Petr Fiala se opět stal ústředním viníkem hospodářských nepravostí, jehož politický odchod Schillerovou zjevně nezbavil potřeby pravidelně jej veřejně cupovat. Bývalý premiér dávno nevládne, zato v projevech ministryně financí dál zastává funkci hlavního škůdce. Miroslav Kalousek si může odpočinout. Jeho někdejší pracovní náplň přešla na Fialu a Alenka má pachatele pro každou příležitost.
Ohlasy na ministryninu starost o děti a vnuky dobrosrdečně nevyzněly. „Hloupá a pokažená kalkulačka už zase úřaduje. Zastává se dětí, ale jejich budoucnost projídá na úkor svých voličů!,“ vzkázal jeden z kritiků. Další reakce ministryni rovnou doporučila základní pravidlo hospodaření. „Pro děti a vnoučata udělají rodiče nejlépe, když je naučí hospodařit, a vy, když přestanete sekat dluhy, které budou muset platit. Utrácejte pouze to, co máte,“ zaznělo v komentářích. Pro správkyni státní pokladny neuctivý komentář.
Schillerová objevila penzijní loupež století a vytáhla milion ze svého kokosu
Po odsouzení Fialových hříchů se ministryně pustila do bank. „My nekážeme prázdná hesla o uskromňování,“ ujistila veřejnost a představila vlastní nález. „Podívali jsme se naprosto prakticky, kde končí Vaše peníze a zjistili jsme, že víc než polovina toho, co si ukládáte bokem na důchod zůstává bankám a penzijním společnostem,“ oznámila. Bankovní sektor se v Alenčině líčení proměnil v organizovanou penzijní loupež století. Připomíná to úspěšnou policejní razii, při níž vyšetřovatel nejprve slavnostně oznámí uloupenou částku, teprve potom začne pátrat po účetnictví.
Ministryně vzápětí představila záchrannou operaci. „Tak jsme sáhli právě tam. Udělali jsme Lepší penzijko,“ pochlubila se. Bankéři se mohou začít třást. Na Schillerové tvrzení o bankách dopadla náhle ledová sprcha. „Tvrzení, že víc než polovina uložených peněz zůstane bankám, je zjevně nesprávné. Jediné, co nevím, je, jestli je tak špatný ekonom, nebo jestli manipuluje lidmi. Zneklidňující je obojí,“ vzkázala ministryni jedna z kritiček. Pro Schillerovou nelichotivá alternativa.
Milion korun navíc už Schillerová ostatně veřejnosti prodávala v srpnu. Tehdy seděla se slaměným kloboukem a kokosem, vyprávěla o havajském důchodu a nechala příznivce snít o pořádné dovolené. Ministerský propočet však měl o dost prozaičtější podobu. Vedle sebe postavil střadatele začínajícího ve třiceti letech a dalšího, který začne o deset let později. Z údajného milionu navíc tvořilo více než 274 tisíc korun deset let vlastního spoření navíc. Další část představovaly předpokládané investiční výnosy a úspora na poplatcích. Kokos se do skutečného výpočtu nevešel. Schillerová nyní stejnou částku vytáhla znovu, tentokrát bez havajské výbavy a s odhodláním zválcovat opozici. Peníze, které si střadatel odloží sám, se ve vládním podání proměňují v zásluhu ministryně. Kdyby se podobně počítaly úspěchy státní pokladny, mohla by si Schillerová připsat i úspory ze strožoku.
Nynější výstup obohatila o lákavý měsíční příjem. „Kdo si bude spořit alespoň od svých 30 let, půjde do penze s milionem navíc oproti systému, který fungoval doteď,“ slíbila. Následovala další čísla. „Lepší penzijko znamená, že místo nějakých 2600 měsíčně přilepšení k důchodu, budete dostávat 8600. Navýšeno o inflaci, samozřejmě,“ pokračovala. Penzijní budoucnost dostala podobu reklamního letáku. Místo slevy přibude šest tisíc korun měsíčně. Žádné drobné. Sice pouze při splnění podmínek modelového výpočtu, investičních předpokladů a dlouhodobého spoření, leč na podobné detaily nemá Schillerová v oslavné ódě místo.
Veřejnost finančnímu zázraku ministryně nevěnovala patřičnou úctu. „Zapomněla jste říct, že díky vašemu tempu zadlužování a vaší inflaci si za ten milion ti lidé koupí pár rohlíků, půlku chleba a jedno vodňanské kuře v akci,“ vysmál se jí jeden z kritiků. Další připomněl podmínky svého vlastního spoření. „Mám 34, hypotéku na krku a příští rok se fakt těším na fixaci,“ poznamenal. Schillerová vypráví o třicátnících směřujících k milionu, zatímco její potenciální střadatelé počítají splátky úvěrů. Pro reklamní obrázek Schillerové trošku komplikace.
Alenka rozdává lekce z pokrytectví a publikum vytáhlo její slib o SPD
Schillerová mezitím pokračovala v roli ochránkyně běžných rodin. „My nepeskujeme běžné pracující rodiny a lidi, kteří jsou rádi, že si mohou odložit tisícovku měsíčně na důchod,“ ujistila. Proti tomu se ovšem ozvala připomínka skutečného soužití vládních slibů s každodenními výdaji. „Slibovali jste levnější hypotéky, kratší čekací dobu u lékaře, snížení věku odchodu do důchodu, snížení cen jízdného pro studenty a důchodce. Opak je pravdou. Hypotéky jsou ještě dražší, bydlení nedostupné, a prý věřte nám,“ zaznělo v reakcích. Alenka slibuje budoucím seniorům 8600 korun měsíčně, publikum si trouflo připomenout dnešní ceny a předchozí sliby. Ministrynina přednáška o špatnosti Fialovy vlády se změnila v nelichotivou inventuru předvolebních hesel.
Pozornost se obrátila rovněž k důchodovému věku. Schillerová Fialovu reformu označila za pokrytectví namířené proti dětem a vnoučatům, leč ani tato morální lekce nezůstala bez odezvy. „Alenka zase dlouhosáhle blábolí. Mě také netěší, že půjdu do důchodu v 65 letech a dvou měsících, ale ruku na srdce, z čeho budou v budoucnu placeny důchody, když se rodí tak málo dětí?,“ ozvala se jedna z kritiček. Zmínila i podporu rodin, výstavbu bytů a dostupnost hypoték. Ministryně totiž opět předvedla svou oblíbenou politickou specialitu. Odpovědnost za nepříjemné reformy se přenechá Fialovi, příjemné sliby převezme Babiš a potlesk má sklidit Schillerová. Demografická křivka se pod ministerskou reklamou neohne ani pod příkazem k válcování opozice.
Slova o pokrytectví navíc veřejnosti připomněla ministryniny úvahy před vznikem současné koalice. „Nikdy nepůjdeme do vlády s SPD, byla bych první, která by odešla, hlásila naše Dluženka. Kdo je tady pokrytec?,“ ozval se jeden z kritiků. Další připomněl totéž bez přezdívky. „Já si pamatuji, jak se tahle paní dušovala, že bude první, kdo bude proti spojení s SPD. Už u tohoto slibu evidentně lhala. Co víc bychom potom chtěli?,“ rýpl si. Fialovo pokrytectví Schillerová odhalila bez zaváhání. Vlastní politická paměť již podobnou výkonností nedisponuje.
Ministryně nahodila válec. Opozice má zřejmě mluvit jen se svolením vlády
Schillerová se nezastavila u Fialy, bankéřů ani vlastní penzijní reklamy. Ve sněmovní opozici objevila další překážku na cestě k důchodcovskému blahobytu. „Někteří ho pochválili, jiní dělají všechno pro to, aby projednávání a schválení zdrželi,“ postěžovala si na osud svého zákona. Opozičním poslancům vyčetla dlouhé projevy a varovala před dalšími miliardami, které by údajné zdržení schválení přineslo bankám a penzijním společnostem. Rozprava se v Alenčině líčení proměnila v organizovanou sabotáž, při níž opozice zdržuje penzijní spásu a finanční instituce radostně inkasují. Činnost současné vlády zůstává čistá jako horská studánka až do chvíle, než začne řeč o skutečné vodě.
Ministryně nakonec přešla k bojovým výhrůžkám. „To my ale nedopustíme. Dokážeme jim, kdo tady má silnější vůli, a zákon protlačíme tak, aby platil už od ledna. Bojujeme za správnou věc, a to mně osobně nabíjí energií,“ oznámila. Na závěr připojila téměř velitelský rozkaz. „Držte nám palce a věřte nám. Zválcujeme to,“ prohlásila. Ministryně financí tedy přidala k penzijní reformě těžkou silniční techniku. Opozice už nepředstavuje politického soupeře s právem předkládat výhrady, ale překážku určenou k převálcování. Pro členku kabinetu ochotného poučovat ostatní o demokratickém mandátu pozoruhodně přímočará představa sněmovní práce.
Ani válcování veřejnost nezvedlo ze židlí nadšením. „Tobě, Aleno Schillerová, nevěřím už ani dobrý den,“ vzkázal ministryni jeden z kritiků. Další se spokojil s podstatně stručnějším doporučením. „Filtr! Potřebujeme víc filtru! Na tohle se nedá dívat,“ zaznělo v reakci. Schillerová si přitom připravila naprosto ideální závěr. Vláda bojuje za správnou věc, opozice škodí a ministryně je nabitá energií.
Schillerová zachraňuje penzisty. Babišova vláda jim mezitím chce naúčtovat i déšť
Zatímco ministryně horlila o válcování opozice, její koaliční kolegové předvedli jiný druh finančního inženýrství. Poslanec ANO Karel Tureček navrhl zvýšit poplatek za odběr podzemní vody pro zásobování obyvatel ze dvou na sedm korun za metr krychlový. Nárůst o 250 procent by se mohl promítnout do cen vodného. Pro ostatní odběratele má sazba vzrůst ze tří korun rovněž na sedm. Zdražení by mohlo začít platit od dubna příštího roku. Schillerová mezitím veřejnosti přednáší o záchraně úspor před nenasytnými bankami. Bankovní poplatky jsou podle Alenky zlo, zvýšené poplatky za podzemní vodu zřejmě představují jinou kategorii hospodářské péče o rodiny.
Turečkův návrh navíc nepřišel jako samostatná novela vodního zákona. Koalice jej vložila do úpravy zákona o rostlinolékařské péči. Pesticidy a podzemní voda se ocitly v jednom legislativním balíčku. Pro Schillerovou, která opozici obvinila ze sabotáže řádného projednávání důchodové novely, ukázka příkladné parlamentní tvořivosti koaličních kolegů. Opoziční poslanci mluví příliš dlouho a ohrožují penzijní budoucnost. Poslanec ANO naproti tomu přilepí zdražení vody k zákonu o ochraně rostlin a vládní koalice může pokračovat v hospodářské osvětě.
Kabinet navíc objevil další dosud nedostatečně využitý finanční zdroj. Déšť. Ministerstvo zemědělství připravuje zrušení osvobození domácností od plateb za odvádění srážkové vody ze střech a zpevněných ploch do kanalizace. Pro rodinný dům s odvodňovanou plochou 150 metrů čtverečních vychází modelová roční platba přibližně na 4100 korun, pro byt v modelovém bytovém domě kolem 800 korun. Alenčina vláda má tedy pro budoucí léta připravenou penzijní prosperitu a současně zkoumá, kolik lze vybrat za vodu padající z nebe. Důchodový milion bude záviset na dlouhodobých výnosech. Déšť naproti tomu žádnou penzijní smlouvu nepotřebuje. Stačí střecha, kanalizace a příslušná legislativa.
Schillerové publikum si vodní novinky nenechalo pro sebe. „A co to zdražení vody?,“ zazněla jedna z reakcí. Další kritik prognózoval jedovatěji. „Vy nás oškubete ještě než půjdeme do důchodu,“ napsal. Ministryně slibuje penzijní přilepšení za desítky let, její kolegové již počítají s novými příjmy z podzemní vody a připravují změny ve stočném. Efektivní rozdělení práce. Ministryně financí ukazuje střadatelům miliony na horizontu, ministerstvo zemědělství hledá další zdroje peněz přímo u jejich domů.
Schillerová si přesto na konec svého projevu nechala povzbuzující přání krásného víkendu a rozhodné: „Zválcujeme to!“ Odhodlání přímo těžkotonážní.
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