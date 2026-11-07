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Konektor sedí, přenos se vleče. U podobných kabelů rozhodují údaje, které na první pohled nevidíte

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Dva kabely se stejnou koncovkou mohou nabíjet i přenášet soubory výrazně jinak. Tvar konektoru totiž neurčuje všechny jejich schopnosti a vyšší nabíjecí výkon automaticky neslibuje rychlejší kopírování fotografií. Při výběru se proto vyplatí odděleně číst údaje o napájení, přenosu dat a případném obrazu. Teprve jejich kombinace ukáže, zda kabel zvládne úkol, kvůli kterému ho kupujete.
Konektor sedí, přenos se vleče. U podobných kabelů rozhodují údaje, které na první pohled nevidíte

Konektor sedí, přenos se vleče. U podobných kabelů rozhodují údaje, které na první pohled nevidíte

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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