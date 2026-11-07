Konektor sedí, přenos se vleče. U podobných kabelů rozhodují údaje, které na první pohled nevidíte

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Konektor sedí, přenos se vleče. U podobných kabelů rozhodují údaje, které na první pohled nevidítePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dva kabely se stejnou koncovkou mohou nabíjet i přenášet soubory výrazně jinak. Tvar konektoru totiž neurčuje všechny jejich schopnosti a vyšší nabíjecí výkon automaticky neslibuje rychlejší kopírování fotografií. Při výběru se proto vyplatí odděleně číst údaje o napájení, přenosu dat a případném obrazu. Teprve jejich kombinace ukáže, zda kabel zvládne úkol, kvůli kterému ho kupujete.
Konektor sedí, přenos se vleče. U podobných kabelů rozhodují údaje, které na první pohled nevidíteZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 07.11.2026 09:42
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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