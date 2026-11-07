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Sériový manžel za sebou nechává spoušť. Trailer na novinku s Prachařem míchá vztahové drama s kriminálkou

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Mezi nejpalčivější tuzemské kriminální činy patří tzv. romantické podvody. Pro filmaře není nijak výjimečné jejich mechanismy převádět do fikce, tentokrát ale platforma Oneplay převedla kontroverzní motiv do celé jedné minisérie. Sériový manžel se představuje v prvním traileru.
Sériový manžel za sebou nechává spoušť. Trailer na novinku s Prachařem míchá vztahové drama s kriminálkou

Sériový manžel za sebou nechává spoušť. Trailer na novinku s Prachařem míchá vztahové drama s kriminálkou

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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