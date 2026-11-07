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Při natáčení Šíleně smutné princezny došlo k tragédii. Museli přeobsadit hlavní roli

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Dennívýzva
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Natáčení muzikálové pohádky s Neckářem a Vondráčkovou provázely dramatické události. Jeden z herců náhle zemřel a jako by toho nebylo málo, změna politických poměrů málem poslala film do trezoru.
Při natáčení Šíleně smutné princezny došlo k tragédii. Museli přeobsadit hlavní roli

Při natáčení Šíleně smutné princezny došlo k tragédii. Museli přeobsadit hlavní roli

Zdroj: Archiv Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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