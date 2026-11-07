Zelené listy pórku končí v koši, přitom obsahují víc živin než bílá část. S citronem z nich uděláte salát za pár minut

Stačí si vybavit běžné nedělní vaření. Na prkénku leží pórek, nůž oddělí bílý stvol a zbytek, často třetina rostliny, mizí v bioodpadu. Ořezáváme ze zvyku, protože recepty po generace pracují hlavně s bílou a světle zelenou částí. Tmavé listy jsou přitom jedlé, mají výraznější chuť a laboratorní rozbory v nich nacházejí vyšší koncentrace látek, kvůli kterým se zelenina vůbec doporučuje. Dobře nakrájené, omyté a okyselené listy vydají za rychlý syrový salát. Tužší kusy se zase hodí do vývaru nebo k pečeným bramborám. V kuchyni tak zelená část funguje jako levná chuťová zásoba, kterou máte stejně zaplacenou.
Proč zelená část pórku mizí v koši a kolik jí vlastně vyhodíme
Hlavní překážkou je textura. Poradenská služba Jihodakotské státní univerzity uvádí, že zelené části pórku jsou jedlé, běžně se však nekonzumují právě kvůli tuhosti. Kuchařky proto doporučují tmavé listy odříznout. Ty rozumnější aspoň dodají, že je máte schovat na vývar.
Rozdíl mezi oběma částmi poznáte už na jazyku. Bílý stvol chutná jemně a nasládle, připomíná mírnou cibuli. Zelené listy jsou pevnější, ostřejší a mají zemitější, výrazněji cibulovo-česnekový tón. V salátu proto potřebují kyselinu nebo sladkost, které ostrost zakulatí.
Kolik suroviny takto odchází, ukazuje britská vládní vzorkovací studie zaměřená na vlákninu v zelenině. Průměrný pórek v ní vážil 254 gramů. Po odstranění kořene, tmavě zeleného vršku a poškozených vnějších listů zůstalo zhruba 66 procent hmotnosti. Zbylých 34 procent, tedy kolem 86 gramů z každého kusu, putovalo pryč.
V penězích jde o drobné, které se ale sčítají:
Cena pórku Hodnota odříznuté části jednoho kusu 39,90 Kč/kg (akční nabídka) přibližně 3,40 Kč 14,90 Kč za kus přibližně 5 Kč
Domácnost, která za zimu spotřebuje dvacet pórků, takto vyhodí asi 1,7 kilogramu zeleniny v hodnotě kolem stovky. Podle nás je ale zajímavější kuchyňský pohled. Odřezky z jednoho pórku vydají na misku nasekané zeleniny nebo na základ jednoho hrnce vývaru.
Víc polyfenolů a vitaminu C: co v listech naměřili vědci
U nutričních hodnot je dobré rozlišovat, co platí pro pórek jako celek a co vědci zkoumali odděleně pro listy. Běžné databáze uvádějí pórek vcelku. Podle tabulky americké univerzity UF/IFAS, která čerpá z databáze USDA, obsahuje 100 gramů syrového pórku 61 kcal, 1,8 g vlákniny, 12 mg vitaminu C, 47 µg vitaminu K, 64 µg folátu, 2,1 mg železa a 59 mg vápníku. Je to lehká zelenina, která se do jídelníčku vejde bez počítání kalorií.
Zajímavější čísla přinášejí práce, které obě části porovnávají. Studie publikovaná v
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences v dubnu 2024 sledovala několik odrůd pórku. V listech autoři zjistili statisticky vyšší obsah polyfenolů, silnější antioxidační aktivitu i víc sirných látek než v bílé části. Rozdíl přitom nebyl kosmetický. Polyfenoly v listech dosahovaly 2 301 až 5 478 mg na kilogram sušiny, zatímco bílý stvol se pohyboval mezi 446 a 1 581 mg.
Podobný obrázek vychází u vitaminu C. Odborný článek zaměřený na metabolismus askorbátu v pórku shrnuje dřívější měření: zelené listy obsahovaly 2,8 až 8,5 mg vitaminu C na gram sušiny, bělená část stvolu jen 0,9 až 3,6 mg. Listy na slunci fotosyntetizují, kdežto bílá část roste zahrnutá zeminou, takže výsledek dává smysl.
Pozor na přehnaná očekávání. Výtažek z pórku v laboratoři brzdil růst bakterií rodu Campylobacter, to ovšem vypovídá o koncentrovaném extraktu, nikoli o účinku talíře salátu. A vitamin C podle amerických Národních institutů zdraví nachlazení v běžné populaci spolehlivě nezabrání. Pórkové listy tedy berme jako hodnotnou součást pestré zimní stravy, ne jako lék.
Salát z pórkových listů s citronem: postup, který zkrotí tuhost
Samotná práce s nožem zabere pár minut. Delší chvíli pak listy jen odpočívají v misce, zatímco vy děláte něco jiného. Zdroje popisují dvě cesty.
Citronová varianta (podle polského kuchařského magazínu): Zelené listy důkladně omyjte a nakrájejte co nejjemněji, na drobné kostičky nebo tenké nudličky. Dvě až tři hodiny před podáváním je vydatně pokapejte citronovou šťávou a promíchejte. Nechte stát. Listy během té doby změknou a pustí šťávu.
Rychlá varianta se solí: Listy nakrájejte na tenké proužky, osolte a promněte. Po 20 až 30 minutách přidejte citronovou šťávu a lžíci oleje.
Sůl i kyselina působí v kuchyni podobně jako u zelného salátu. Ostrost se zjemní a vlákna povolí. Laboratorní rozbor tohoto efektu přímo u pórku chybí, kuchařská zkušenost je však jednoznačná.
Hotový základ snese řadu doplňků. Sladší verzi získáte se lžičkou nebo dvěma medu a hrstí předem namočených rozinek. Svěžejší pojetí nabízí nastrouhané jablko s mrkví, špetkou soli a pepře. Pokud směs působí suše, vlijte trochu citronu nebo jednu až dvě lžíce bílého jogurtu. Výsledek připomíná vitaminový zimní salát, jen s pikantnějším nádechem. K pečenému masu nebo vajíčkům se hodí výborně.
Na salát vybírejte menší až střední pórky. Podle Massachusettské univerzity v Amherstu bývají křehčí než mohutné kusy.
Písek mezi vrstvami a česká sezóna: jak listy vybrat a omýt
Pórek roste v hlíně, kterou si mezi listy rád schová. Rozřízněte ho proto podélně, vrstvy rozevřete a proplachujte, dokud z nich neodteče poslední zrnko zeminy. U syrového salátu je pečlivost dvojnásob důležitá. Americký úřad
FDA ve svých zásadách pro bezpečnou zeleninu doporučuje mýt ji pod tekoucí vodou, odstranit poškozené části, nepoužívat mýdlo ani saponát a po umytí listy osušit čistou utěrkou nebo papírovým ubrouskem. Pracujte s čistýma rukama a syrovou zeleninu držte stranou od syrového masa.
Při nákupu sledujte hlavně vršek. Listy mají být sytě zelené, pevné, bez žlutých skvrn a povadlých konců. Zažloutlé nebo zplihlé kusy bývají hořčí a do salátu se nehodí.
Podle sezónního kalendáře
ministerstva zemědělství se český pórek sklízí od června do listopadu. Z konvenční a integrované produkce je díky skladování k dostání po celý rok, ekologický vydrží na pultech do konce května. Pro listy považujeme za nejvděčnější podzim a začátek zimy, kdy jsou pórky čerstvé ze sklizně nebo krátce uskladněné. Doma neomytý a nezkrácený pórek vydrží volně zabalený v lednici až dva týdny. Omyjte ho až těsně před použitím. Vývar, brambory i pizza: kam s nejtužšími listy
Salát je nejefektnější ukázka toho, co zelená část dokáže. V běžné české kuchyni ale považujeme za spolehlivější cestu teplou úpravu, zvlášť u vnějších, nejpevnějších listů. Prakticky se osvědčuje jednoduché třídění:
Nejhezčí čerstvé listy jdou do syrového salátu. Tuhé vnější listy patří do vývaru. Omyté je vložte v celku nebo svažte provázkem a po uvaření vyjměte. Poradenská služba Illinoiské univerzity je doporučuje přímo jako základ zeleninového vývaru. Zbylá zelená se nadrobno nakrájí do bramborového výpeku, zapékaných jídel, kroupové polévky, pizzy nebo pokrmů z jednoho hrnce.
U jídel s krátkou tepelnou úpravou platí stejné pravidlo jako u salátu: krájejte opravdu najemno, protože silnější nudle zůstanou gumové. Do vývaru naopak klidně vložte větší kusy, stejně je vylovíte.
Kdo chce z listů dostat co nejvíc prospěšných látek, měl by se zamyslet i nad způsobem tepelné úpravy. Belgická studie z roku 2014 zkoumala, co se s antioxidanty v pórku děje během domácího vaření. Vaření ve vodě snižovalo celkový obsah fenolických látek, zatímco napařování bioaktivní sloučeniny obecně šetřilo lépe. U vývaru ovšem část látek přechází do tekutiny, kterou stejně sníte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková