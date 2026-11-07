Petr si ve Zrádcích začal rozdělovat místa ve finále a skončil. Dáša s Annelie zatím klidně likvidují jednoho soupeře za druhým

Osmá epizoda třetí řady Zrádců přinesla jeden z nejrychlejších pádů v historii české verze show. VIPŽivot zaznamenal, že do té chvíle nejpřesnější čtenář hry mezi Věrnými Petr, si po správném odhalení Kryštofa natolik věřil, že přepnul do finálové politiky. Tomášovi slíbil místo ve finále, Domi naopak řekl, že s ní nepočítá. U kulatého stolu pak přímo zaútočil na Annelie a pustil se i do Zdíši. Výsledek: sedm hlasů proti němu a odchod Věrného, který měl jako jediný dlouhodobě konzistentní stopu na skutečnou zrádkyni. Dáša s Annelie si mezitím dál budují pozice tak nenápadně, že z původních 24 hráčů jich zbývá deset, a obě zrádkyně jsou stále ve hře.
Jak správná dedukce přerostla v sebezničení
Petrova tragédie je příběh o správném úsudku, který jeho nositel nezvládl prodat. Po odhalení Kryštofa mu Jan veřejně slíbil, že o něm přestane pochybovat. Petr se rázem cítil jako nejsilnější hráč u stolu, a začal se tak i chovat. Řetězec chyb se vešel do jediné epizody. Nejdřív rozdělil spojence: Tomáš dostal příslib finále, Domi jasnou zprávu, že v jeho plánech nefiguruje. Pak přišel kulatý stůl, kde Petr spustil frontální útok na Annelie. Jenže místo toho, aby skupinu sjednotil kolem jednoho cíle, rozšířil palbu i na Zdíšu. Rozeštval oba směry najednou a sedm hlasů ho poslalo domů. Ironie je dvojitá. Petr měl s Annelie pravdu. A právě proto je jeho odchod pro Věrné tak drahý, ztratili jediného hráče, který na ni ukazoval systematicky.
Dáša hraje třetí řadu jako mistrovský kurz sociální manipulace. Už od čtvrté epizody si soustavně budovala obraz spolehlivé Věrné. Tomáš v ní měl, jak sám přiznal, „absolutní víru“. Petr ji podezříval jen „ze tří procent“. A když přišel čas zbavit se Kryštofa, Dáša neváhala, rozhodujícím hlasem pomohla vyřadit vlastního spoluzrádce. Tím si vyčistila pozici hned dvakrát. Zbavila se partnera, který začínal být pod tlakem, a zároveň posílila svůj kredit u Věrných. Kdo by podezříval ženu, která právě pomohla odhalit zrádce?
Annelie: síla podcenění
Zatímco Dáša hraje aktivně, Annelie přežívá jinak. Část hráčů ji vnímala jako naivní, nepříliš nebezpečnou účastnici. Barnabáš po vypadnutí přiznal, že tenhle styl spolkl. Jan, který s ní trávil čas a měl ji mezi nejbližšími, po odhalení jmen zrádkyň řekl, že obě v hlavě úplně očistil. Po pádu Kryštofa to byla právě Annelie, kdo protlačil vraždu Jana, hráče, který jí důvěřoval nejvíc. Klidně, bez paniky, bez viditelného stresu. Přesně ten styl, který odlišuje současnou zrádcovskou dvojici od Kryštofa. Ten tlačil paranoidně na konkrétní terče a nakonec na sebe stáhl pozornost. Dáša s Annelie operují pod svícnem.
Dáša s Annelie drží něco, co žádná předchozí řada neměla: v pozdní fázi hry jsou ve hře obě zrádkyně současně. Poměr osm Věrných ku dvěma zrádkyním vypadá na papíře zvládnutelně. Jenže kdo z těch osmi má reálnou šanci? Tomáš a David dostali v osmé epizodě privilegovaný kontakt se zrádkyněmi, ale zatím z něj nic nevytěžili. Zdíša prokázala silný instinkt, když správně přečetla vztah Barnabáše a Štefana, ale na skutečné zrádkyně zatím nemíří. A ostatní? Ti přeanalyzovávají vedlejší signály, zatímco dvě ženy klidně likvidují jednoho soupeře za druhým.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová