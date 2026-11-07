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Z nebe spadl kámen těžký jako člověk. Budoucí císař v něm viděl znamení, lidé ho rozebírali na kusy

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Nad Alsaskem zaduněla exploze a do pole nedaleko Ensisheimu dopadl kámen vážící přibližně 127 kilogramů. Píše se 7. listopad 1492, Amerika právě vstupuje do evropských dějin a obyvatelé malého města netuší, co se před nimi objevilo. Jejich reakce přitom pomohla uchovat jeden z nejstarších dodnes dochovaných meteoritů s dobře zaznamenaným pádem.
Z nebe spadl kámen těžký jako člověk. Budoucí císař v něm viděl znamení, lidé ho rozebírali na kusy

Z nebe spadl kámen těžký jako člověk. Budoucí císař v něm viděl znamení, lidé ho rozebírali na kusy

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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