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Na oblíbeném ostrově přijde pro turisty nedělní stopka. Uzavírka zasáhne i slavnou horskou trasu

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Madeira na neděli 8. listopadu uzavírá všechny oficiálně klasifikované pěší trasy. Kvůli očekávanému nepříznivému počasí nebude přístupná ani oblíbená cesta od Pico do Areeiro. V horách meteorologové varují před nárazy větru až 130 kilometrů za hodinu.
Na oblíbeném ostrově přijde pro turisty nedělní stopka. Uzavírka zasáhne i slavnou horskou trasu

Na oblíbeném ostrově přijde pro turisty nedělní stopka. Uzavírka zasáhne i slavnou horskou trasu

Zdroj: Alexey Komarov / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), zmenšeno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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