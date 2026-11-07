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Požár garáže v Lipníku ztěžoval silný vítr. Škoda dosáhla 2,5 milionu

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Garáž v Lipníku nad Bečvou zachvátil rozsáhlý požár, který se následně rozšířil také na sousední dřevník. Hasiči uchránili nedaleký rodinný dům, vzniklou škodu vyčíslili na 2,5 milionu korun.
Požár garáže v Lipníku ztěžoval silný vítr. Škoda dosáhla 2,5 milionu

Požár garáže v Lipníku ztěžoval silný vítr. Škoda dosáhla 2,5 milionu

Zdroj: HZS Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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