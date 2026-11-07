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Vysoko nad Arktidou se schyluje k nezvyklému obratu. Jeho následky může pocítit i Evropa

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Meteorologické modely naznačují mimořádně časné oslabení polárního víru a možné obrácení větru ve stratosféře během listopadu. Pokud dojde k velkému náhlému stratosférickému oteplení, mohl by padnout rekord jeho nejčasnějšího výskytu. Pro Česko z tohoto vývoje zatím nelze vyvozovat jistý příchod arktických mrazů.
Vysoko nad Arktidou se schyluje k nezvyklému obratu. Jeho následky může pocítit i Evropa

Vysoko nad Arktidou se schyluje k nezvyklému obratu. Jeho následky může pocítit i Evropa

Zdroj: NASA / Michael Studinger, Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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