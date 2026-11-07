Ostravská Barbora počítá až šestkrát rychleji. Superpočítač stál 91 milionů

Ostravská Barbora počítá až šestkrát rychleji. Superpočítač stál 91 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostravská Barbora počítá až šestkrát rychleji. Superpočítač stál 91 milionůZdroj: VŠB TUO
Článek byl publikován 07.11.2026 10:29
Krajský soud v Ostravě už rozhodl o všech 23 návrzích souvisejících s komunálními volbami a místními...
Muž v Moravské Ostravě se pokoušel pomocí nože a nůžek vloupat do výdejního boxu na ulici Hornopolní. Celou...
V Bruntále vznikla koalice hnutí ANO, hnutí Prozměnu a uskupení Bruntál plus. Zástupci všech tří subjektů...
Ostravská zoo připravuje na sobotu 7. listopadu tradiční oslavu Halloweenu spojenou s lampionovým průvodem....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →