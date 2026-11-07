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Ostravská Barbora počítá až šestkrát rychleji. Superpočítač stál 91 milionů

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Ostravské superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB-TUO, představilo novou generaci superpočítače Barbora. Systém za 91 milionů korun nabídne až šestinásobný výkon a uplatnění najde při inženýrských, materiálových či astrofyzikálních simulacích.
Ostravská Barbora počítá až šestkrát rychleji. Superpočítač stál 91 milionů

Ostravská Barbora počítá až šestkrát rychleji. Superpočítač stál 91 milionů

Zdroj: VŠB TUO
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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