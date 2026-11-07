Příští týden v seriálu Ulice: Gábinina šance, Žofčino rozhodnutí a Sonin rázný přístup

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice přinese nová rozhodování postav z Křečovic. Žofka nechce dál tápat ve vztahu s Matoušem a Gábina po odmítnutí Německa dostane ještě lákavější profesní nabídku. Dojde také na úřednické spory ohledně nového zasedacího pořádku na křečovické radnici. Pondělí
Po překvapivém zážitku na badmintonu čekala Žofka (Kateřina Ujfaluši) na zprávu od Matouše (Radúz Mácha) celý víkend marně. Jeho mlčení ji přimělo přemýšlet o jejich dalším fungování. Zvažuje možnost, že už se s ní mladý lékař nechce vídat, nebo že dokonce uvažuje o návratu ke své bývalé přítelkyni Sáře. Žofka je odhodlaná situaci otevřeně probrat a je připravená vztah i ukončit. Jestli u svého radikálního plánu po osobním setkání s pohledným doktorem skutečně zůstane, se teprve ukáže.
Úterý
Poté, co Gábina (Aneta Krejčíková) odmítla atraktivní pracovní příležitost v Německu, se před ní objevuje další, ještě lukrativnější nabídka. Pracovní možnosti však u jejích blízkých vyvolávají rozpaky a neshody. Matka Pumrová (Alena Štréblová) trvá na tom, že by dcera měla dát přednost rodině a zůstat doma. Otec Mastný (Pavel Novotný) naopak Gábinin profesní postup jednoznačně podporuje. Se svým vlastním postojem do debaty vstupuje i Jirka Herman (Jan Holík) a Gábina se tak ocitá před složitým rozhodnutím mezi rozvojem kariéry a udržením domácího klidu.
Středa
Jana Kokešová (Henrieta Hornáčková) zjistila, že se ve škole uvolnilo místo tajemnice. Společně se svým okolím se shodne, že se na danou funkci perfektně hodí. Plány jí ale narušuje Eddie (Jiří Panzner). Představa, že se se svou přítelkyní bude potkávat navíc i ve škole, u něj vyvolává značnou nervozitu. Zda bude pro Janu Kokešovou nová pracovní šance stát za případné komplikace v osobním vztahu, zůstává s otazníkem.
Čtvrtek
Na radnici v Křečovicích se začínají sžívat Soňa (Lucie Vondráčková) s Jirkou (Ondřej Havel), ale jejich úřadování nezačíná zrovna hladce. Soňa prosazuje svá jasná pravidla a neváhá přikazovat i to, jaké mají zaměstnanci dodržovat zásady v oblékání. Jirka se takovému přístupu brání a záměrně hledá ve stanovených regulích skuliny, aby si mohl zachovat své vlastní úřednické zvyky.
Pátek
Magda Procházková (Veronika Macková) pořádá ve svém bytě společnou večeři, u které se role šéfkuchařky ujal Martina (Natálie Holíková) a chystá milánskou specialitu. Magda chce večer využít k probrání aktuální situace na radnici s Jirkou, protože Sonino volební vítězství u ní stále silně rezonuje. Martina má na náplň večera odlišný názor a odmítá si jídlo kazit politickými debatami.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).