Dva roky po povodni mají turisté dobrou zprávu. Na známé horské trase skončila oprava poškozené cesty

Dva roky po povodni mají turisté dobrou zprávu. Na známé horské trase skončila oprava poškozené cestyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dva roky po povodni mají turisté dobrou zprávu. Na známé horské trase skončila oprava poškozené cestyZdroj: Ladislav Boháč / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), zmenšeno
Článek byl publikován 07.11.2026 10:00
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