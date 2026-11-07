Strom, který na podzim hoří rudou a voní po perníku. Sázet ho musíte právě teď, na jaře už bude pozdě

Stačí projít pod korunou po prvním mrazíku a nos zachytí něco, co do zahrady nepatří: sladký tón karamelu, jako by někdo za plotem pekl. Ta vůně patří zmarličníku japonskému (
Cercidiphyllum japonicum), kterému se v zahradnické hantýrce přezdívá perníkový strom. Jeho srdčité listy se v závěru sezony přelévají do zlaté, oranžové a růžovočervené. Kdo ho chce mít v zahradě, má nejlepší příležitost v říjnu a listopadu 2026, dokud půda nezamrzne. Kromě zmarličníku jsme prověřili i další dřeviny, které podzimní zahradu zbarví do ruda. U některých jde o bezpečnou sázku, jiné se mohou nekontrolovaně šířit. Perníkový strom: odkud se bere vůně páleného cukru
Britská Královská zahradnická společnost (RHS) popisuje ve svém
profilu zmarličníku aroma opadávajícího listí jako vůni páleného cukru. Univerzita Virginia Tech ji přirovnává k cukrové vatě a dodává, že nejsilnější bývá po prvním mrazu. Český prodejce FLOS mluví o sladké karamelové vůni. Tři zdroje, tři cukrárny, jeden společný jmenovatel. Vůně se uvolňuje ve chvíli, kdy list stárne a odpadá. Nejintenzivněji ji tak ucítíte za teplého odpoledne po chladné noci, kdy se pod stromem hromadí vlhké listí.
Barva hraje až druhé housle, i ona ale vyniká. Žluté tóny vznikají z karotenoidů, které v listu zůstanou po rozkladu zeleného chlorofylu. Červené antokyany naopak strom aktivně vytváří až těsně před opadem. Jejich množství ovlivňuje světlo, průběh teplot, vláha i celková kondice listu. Každý podzim proto vypadá trochu jinak.
Výsadbu perníkového stromu si ovšem musí každý dobře rozvážit. Podle RHS dorůstá zmarličník výšky přes 12 metrů a jeho koruna se rozprostře do šířky přes 8 metrů. Dospělých rozměrů dosáhne za 20 až 50 let. Snese slunce i polostín a nejlépe roste na chráněném místě ve vlhké, dobře propustné půdě. Vláha je pro něj zásadnější než mrazuvzdornost, protože na suchém stanovišti podle Virginia Tech chřadne. Od domu ho podle nás sázejte nejméně pět až šest metrů. Do úzké předzahrádky se nehodí.
Říjen a listopad 2026: okno, které se brzy zavře
Opadavé dřeviny po shození listí přecházejí do vegetačního klidu. Nadzemní část odpočívá, kořeny ale v nezamrzlé půdě ještě pracují. Iniciativa Sázíme budoucnost proto doporučuje vysazovat prostokořenné a balové sazenice v období mezi opadem a rašením. Podzim má podle ní navrch hlavně díky vláze. Půda bývá nasáklá, výpar slabý a sazenice nemusí bojovat s horkem.
Strom posazený v listopadu tak do jara stihne zakořenit a v dubnu už raší jako místní obyvatel. Při jarní výsadbě vás čeká víc práce. Mladý strom celé první léto závisí na konvi a každá vlna sucha pro něj znamená zkoušku. Zahrádkář, který výsadbu odloží, přichází o vlhkou půdu a o klidový režim rostliny.
Jediná tvrdá hranice je mráz. Do zmrzlé hlíny ani za mrazivého počasí nesázejte. Pokud tedy chcete využít letošní podzim, vyrazte do zahradnictví spíš v příštích týdnech než před Vánoci.
Některým dřevinám ale podzimní termín nesvědčí. Ministerstvo zemědělství připouští u kontejnerovaných rostlin výsadbu od března do října. U jemnějších druhů, jako je javor dlanitolistý nebo ambroň, je v chladnějších a větrných polohách nebo v těžké mokré půdě bezpečnější jarní výsadba v roce 2027, tedy v březnu či dubnu po rozmrznutí půdy. Do zimy pak vstoupí vyzrálejší.
Javor ‚Osakazuki‘ a další dřeviny, které zbarví zahradu do ruda
Kdo touží po šarlatu, má po ruce několik spolehlivých dřevin. Podle RHS se javor dlanitolistý ‚Osakazuki‘ barví do zářivě šarlatové a vydrží tak několik týdnů. Dorůstá zhruba 4 × 4 metry, takže se vejde i na menší pozemek. Nesnáší vítr, proto mu dopřejte závětří a vlhkou propustnou půdu. Brslen křídlatý zůstane keřem do 2,5 metru a jeho listy přecházejí do růžově karmínové. Ambroň západní kombinuje červenou, purpurovou, žlutou i oranžovou v jedné koruně, potřebuje ale hodně prostoru.
Proč máme víc rudých stromů z Ameriky než domácích, vysvětluje studie Rennerové a Zohnera v časopise New Phytologist. Ve východní části Severní Ameriky napočítali 89 druhů s červeným podzimním listím, v Evropě jen 24. Rozdíl přičítají odlišnému podzimnímu oslunění, teplotám a evoluční roli červených pigmentů.
Dřevina Velikost Mrazuvzdornost Kdy sázet Riziko šíření Orientační cena (FLOS) Zmarličník japonský přes 12 m, šířka přes 8 m snese zhruba −15 °C, chráněné stanoviště říjen až listopad 2026 nízké ‚Glowball‘ 499 Kč, ‚Pendula‘ 6 990 Kč Javor dlanitolistý ‚Osakazuki‘ asi 4 × 4 m dobrá, nesnáší vítr v teplých polohách podzim, jinak jaro 2027 nízké od 1 990 Kč Ambroň západní velký strom závisí na kultivaru spíš jaro 2027 nízké ‚Worplesdon‘ 9 730 Kč Brslen křídlatý 1,5 až 2,5 m vysoká podzim nízké, plody jsou jedovaté neuvedeno Ruj vlasatá ‚Young Lady‘ 1 až 1,5 m vysoká podzim nízké neuvedeno Dub červený velký strom vysoká nedoporučujeme invazní (BL2) 4 990 Kč
Ceny pocházejí z produktových stránek zahradnictví FLOS v Řeži u Prahy a mění se podle skladové zásoby. Základní druh zmarličníku byl v době naší kontroly vyprodaný, kultivary se ale koupit daly.
Silné hnojení k sytější červené nepomůže. RHS u javorů varuje před nadbytkem dusíku, který podporuje měkký, vytáhlý růst náchylnější k poškození. Barvu víc podpoří slunce, rozumná vláha a strom bez stresu.
Dub červený a škumpa: barevná krása s nebezpečným šířením
Dva oblíbené zdroje podzimní rudé mají temnou stránku.
Ochranářská příručka řadí dub červený mezi invazní druhy v kategorii BL2. Škumpa orobincová patří do stejné kategorie a rozlézá se kořenovými výmladky i semeny. Kdo ji jednou zasadí, po letech ji často vytrhává i u sousedů. Místo ní doporučujeme ruj vlasatou. RHS ji popisuje jako nenáročný keř s červenooranžovým podzimním zbarvením a kouřovými květenstvími, který řezem udržíte v požadované velikosti.
Opatrnost se hodí i u skalníku lesklého. Botanici z Masarykovy univerzity doložili jeho zplanělé výskyty na jihozápadní Moravě. AOPK ČR u dřevin s invazním potenciálem rozlišuje mezi novou výsadbou a zelení, která už roste. Nově je sázet jen v opodstatněných případech, stávající stromy ale bez náhrady nekácet. Pro soukromou zahradu z toho plyne jednoduché pravidlo: nové rizikové druhy nekupovat a ty stávající hlídat.
Pokud nemáte místo na strom, vystačíte si s přísavníkem pětilistým, který fasádu či plot zbarví do červena. Přísavné terčíky se ovšem těžko odstraňují, zanechávají stopy a mohou poškodit nátěry, okapy nebo vedení. Patří proto jen na pevné zdivo. Jeho bobule jsou vysoce toxické a jedovaté jsou i plody brslenů. V zahradě, kde si hrají děti nebo pobíhá pes, s tím počítejte.
Výsadba krok za krokem podle AOPK
Nejspolehlivější postup sepsala AOPK ČR ve
standardu Výsadba stromů, revidovaném v roce 2025. Kořeny: poškozené a zaschlé zakraťte. Pokud jsou vyschlé, namočte je alespoň na hodinu, nejdéle však na 24 hodin. Jáma: vykopejte ji nejméně o polovinu širší, než je bal nebo kořenový systém. Hloubka má zhruba odpovídat výšce balu. Zálivka: po zasazení vydatně zalijte, aby se zemina usadila kolem kořenů. Kotvení: stromky od 1,5 metru a korunové tvary přivažte k jednomu až třem kůlům. Úvazky kontrolujte a ponechte je zpravidla dvě vegetační sezony. Mulč: nasypte vrstvu 8 až 10 centimetrů, ale ke kmeni ji nepřisouvejte.
U zmarličníku pohlídejte vláhu i v prvních letech. Mladé rostliny chraňte před pozdními mrazy, které mohou spálit čerstvě vyrašené listy. Javor schovejte před vysušujícím větrem a ostrým poledním sluncem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková