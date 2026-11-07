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Vrstva 5 cm z odpadu ze zahrady potlačí plevel líp než chemie. Většina zahrádkářů ale míchá materiály ve špatném poměru

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Pět centimetrů listí, trávy nebo štěpky zastaví klíčení většiny drobných plevelů. Výsledek ale určuje stav materiálu a poměr, v jakém ho na záhon sypete.
Vrstva 5 cm z odpadu ze zahrady potlačí plevel líp než chemie. Většina zahrádkářů ale míchá materiály ve špatném poměru

Vrstva 5 cm z odpadu ze zahrady potlačí plevel líp než chemie. Většina zahrádkářů ale míchá materiály ve špatném poměru

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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