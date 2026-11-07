Vrstva 5 cm z odpadu ze zahrady potlačí plevel líp než chemie. Většina zahrádkářů ale míchá materiály ve špatném poměru

Začátkem listopadu leží na mnoha českých zahradách hromady listí, poslední posečená tráva a svazky větví po prořezu. Většina z toho míří do hnědé popelnice nebo na sběrný dvůr. Přitom právě tahle hmota umí v záhonu odvést práci, kterou jinak obstarává postřik. Mulč zakryje povrch půdy a semena plevelů pod ním nedostanou světlo, které potřebují ke klíčení. Kalifornská univerzita ve svém programu integrované ochrany rostlin uvádí, že domácí zahrádkáři herbicidy obvykle nepotřebují, protože mulčování, ruční pletí a rozumná závlaha ve většině případů stačí. Háček je v provedení. Vrstva musí mít správnou tloušťku, mokré složky se nesmějí slepit do neprodyšného koláče a vytrvalé plevele s kořeny je třeba vytáhnout dřív, než na ně cokoli nasypete.
Pět centimetrů tmy: proč mulč dusí plevel dřív, než vůbec vyklíčí
Britská
Royal Horticultural Society doporučuje vrstvu alespoň 5 cm, ideálně silnější. Cornellova univerzita pracuje s rozmezím 5 až 10 cm a výslovně ho spojuje s omezením klíčení a vzcházení jednoletých plevelů. Drobná semena merlíku, laskavce nebo ptačince totiž potřebují světlo u samotného povrchu půdy. Jakmile ho nemají, buď nevyklíčí, nebo klíční rostlinka vyčerpá zásoby dřív, než se prodere nahoru.
Pro představu, kolik materiálu to obnáší, poslouží jednoduchý přepočet:
Tloušťka vrstvy Objem na 1 m² Na záhon 2 × 5 m 5 cm cca 50 litrů cca 500 litrů 10 cm cca 100 litrů cca 1 000 litrů
Běžný zahradní pytel na listí pojme kolem 100 až 120 litrů. Na metr čtvereční při deseticentimetrové vrstvě padne zhruba jeden. Kdo na podzim shrabe trávník pod dvěma vzrostlými stromy, má materiálu obvykle víc, než si myslí.
Hlavní výhoda proti chemii spočívá v načasování. Postřik reaguje na plevel, který už roste. Mulč pracuje dopředu a snižuje šanci, že se plevel vůbec dostane ke slovu. Kalifornští odborníci navíc upozorňují na technický detail: herbicid aplikovaný na silnou vrstvu mulče se k zóně, kde semena klíčí, často ani nedostane. Kombinovat obojí proto nemá velký smysl. Vrstva kromě toho drží vláhu, tlumí výkyvy teplot a postupně krmí půdu. To žádný postřik nenabídne.
Tráva, listí, štěpka: který zahradní odpad na záhon patří
Použít se dá skoro všechno, co na zahradě zbude po sezoně: kompost, štěpka, kůra, listí nebo listovka, sláma, nadrcené větve i suchá tráva v omezené dávce. Materiály se ovšem chovají odlišně a podle toho se liší i tloušťka, kterou doporučují Univerzita v New Hampshiru a Cornellova univerzita:
listí: 7,5 až 10 cm, kypré listí po slehnutí klesne zhruba na polovinu, sláma a seno: 15 až 20 cm, protože jsou vzdušné a rychle sesednou, kompost a tráva: 5 až 7,5 cm, hutnější hmota stačí v tenčí vrstvě, štěpka a kůra: 5 až 10 cm, vydrží nejdéle.
Pro dlouhodobé potlačování plevelů vycházejí nejlépe štěpka a kůra. Rozkládají se pomalu a vrstva si déle uchová strukturu. Listí a tráva přinášejí víc živin, jenže mizí rychleji a je potřeba je častěji doplňovat.
Dvě nečekané pasti se týkají velikosti částic. Jemně rozdrcená kůra nebo prosátý kompost na povrchu vytvoří ideální lůžko pro semena, která na záhon přinese vítr. Na opačném konci stojí příliš hrubé kusy: částice větší než asi 4 cm podle kalifornských odborníků plevel dobře nepotlačí, protože mezerami proniká světlo. Nejlépe slouží střední, hrubší drť.
Na záhon naopak nepatří nemocné zbytky rostlin, plevel se zralými semeny, piliny či kůra z ošetřeného dřeva a samozřejmě nic živočišného. Seznam bioodpadu, který zveřejňuje třeba pražská městská část Praha 21, vyřazuje maso, tuky, mléčné výrobky, exkrementy i kontaminované dřevní zbytky. Pro mulč platí totéž, jen přísněji.
Poměr 1:2 a mokrá tráva: kde se mulčování nejčastěji kazí
Univerzální recept na směs zahradnické instituce neuvádějí. Užitečnější je dělit materiál na suché uhlíkaté složky (listí, štěpka, sláma) a mokré dusíkaté (čerstvá tráva). Právě tráva bývá zdrojem potíží. Poradenská služba
Univerzity v Missouri radí přidávat ji postupně, v dávkách nanejvýš zhruba 2,5 cm suché trávy, nebo ji míchat s kompostem, suchým listím či štěpkou.
Praktické pravidlo zní:
na 1 díl čerstvé trávy 1 až 2 díly suchého materiálu. Kbelík trávy, k tomu jeden či dva kbelíky listí nebo štěpky.
Když se tohle pravidlo poruší, záhon to rychle prozradí. Silná vrstva čerstvé trávy slehne, zapaří se a začne páchnout. Uvnitř chybí vzduch, rozklad přechází do anaerobního režimu a voda se dovnitř nedostane. Podobně dopadne mokré celé listí, které se bez nasekání nebo promíchání slisuje do placek. U stonků zeleniny a trvalek pak hrozí hniloba.
Bílé vláknité podhoubí v mulči samo o sobě poplach neznamená. Obvykle jde o houby, které běžně rozkládají organickou hmotu. Varovným signálem je až mazlavá, zapáchající vrstva.
Druhá častá chyba se týká dřeva. Americká Služba pro ochranu přírodních zdrojů (USDA NRCS) uvádí poměr uhlíku k dusíku u dřevní štěpky kolem 700:1, u pilin 500:1, u listí 55:1 a u trávy zhruba 15:1. Půdní mikroby si nejlépe vedou kolem 24:1. Zaryjete-li štěpku do půdy, mikroorganismy si při jejím rozkladu berou dusík z okolí a rostlinám ho dočasně chybí. Pokud štěpka leží na povrchu, tento problém prakticky nezpůsobuje. Dřevo proto patří navrch, zatímco do půdy se zapravuje nanejvýš hotový kompost.
Zdroj fotografie: Piqsels
Kdo už takovou chybu udělal, většinou nemusí nic vyhazovat. Pokud vrstva nezapáchá a neleží přímo na stoncích, stačí ji prohrábnout, odhrnout od rostlin a přisypat suchou složku. Odstranit má smysl jen zapařené mokré chuchvalce, nemocný materiál nebo hmotu plnou semen.
Pýr a svlačec: proti komu vrstva nestačí a co nasadit
Cornellův tým zabývající se
organickou regulací plevelů shrnuje hranici celé metody jednoznačně: organické mulče účinkují velmi dobře proti drobnosemenným jednoletým plevelům, ale proti vytrvalým druhům se zásobami v kořenech a oddencích jsou téměř bezmocné. Pýr, svlačec, bršlice nebo pcháč čerpají sílu z podzemních orgánů a prorostou i silnější vrstvou.
Postup je proto jasný. Nejdřív vytrvalé plevele vyrýt i s kořeny a teprve potom mulčovat. Na zvlášť zamořených místech RHS doporučuje položit pod mulč karton a navršit 10 až 20 cm organické hmoty. Karton zadrží výhonky z oddenků, mulč nahoře ho drží na místě a postupně se rozkládá spolu s ním. Na jaře je dobré vrstvu dorovnat.
Opatrnost vyžaduje okolí dřevin. Mulč nahrnutý až ke kmeni drží vlhkost na kůře, změkčuje pletiva a láká choroby i hlodavce. Cornell doporučuje nechat kolem mladých rostlin volný kruh o šířce 7 až 12 cm, u vzrostlých stromů 20 až 45 cm. Tvar „sopky“ kolem kmene, jaký občas vídáme v městské zeleni, je přesně to, čemu je třeba se vyhnout.
Štěpka zdarma a drtič za vratnou zálohu: kde v Česku sehnat materiál
Kdo nemá dost vlastního odpadu, nemusí hned kupovat pytlovanou kůru. Řada obcí rozdává štěpku z prořezů veřejné zeleně. Hustopeče ji nabízejí zdarma na sběrném dvoře, v omezeném množství a podle toho, jak přibývá. Lesy hl. m. Prahy vydávají Pražský kompost obyvatelům zdarma za dříve odevzdaný bioodpad, ostatním ho prodávají za 1 Kč za kilogram bez DPH. Vyplatí se zavolat na místní technické služby nebo oslovit arboristu, který v okolí kácí. Štěpku často rád nechá na místě, protože ji jinak musí odvézt.
Vlastní drtič dává smysl tam, kde se pravidelně stříhá živý plot nebo prořezávají ovocné stromy. Elektrické modely v nabídce Mountfieldu stojí kolem 4 100 až 4 600 Kč a zvládnou větve do 4 až 4,5 cm. Pro jednorázový prořez stačí půjčovna. Půjčovna VW WACHAL účtuje za benzínový drtič 399 Kč na půl dne nebo 998 Kč na víkend, ceny se ale mezi regiony liší. Nejvýhodněji vycházejí Litoměřice: město pořídilo sedm drtičů a občanům je půjčuje zdarma, jen proti vratné záloze 1 000 Kč.
Termín se řídí počasím a polohou. Jarní mulčování přichází na řadu po prohřátí půdy a první vlně pletí. ČHMÚ uvádí, že jarní fenologické fáze se opožďují o 3 až 4 dny na každých 100 metrů nadmořské výšky. Zahrádkář na Vysočině tak může začít o jeden až tři týdny později než soused v Polabí. Na podzim platí opak a ve vyšších polohách se vyplatí neotálet. Právě teď, po úklidu záhonů, je vhodná chvíle přikrýt holou půdu kolem keřů a dřevin a prázdné záhony před zimním kolísáním teplot. Cornell doporučuje organickou vrstvu obnovovat každé dva až tři roky, protože sesedá a mizí v půdě.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková