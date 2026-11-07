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Hotel ve Velkých Pavlovicích zachvátil požár, hasiči evakuovali desítky lidí

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Požár hotelu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku zaměstnal jihomoravské hasiče. Z budovy muselo odejít 53 ubytovaných hostů a 15 zaměstnanců. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, nikdo se podle dosavadních informací nezranil.
Hotel ve Velkých Pavlovicích zachvátil požár, hasiči evakuovali desítky lidí

Hotel ve Velkých Pavlovicích zachvátil požár, hasiči evakuovali desítky lidí

Zdroj: HZS JMK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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