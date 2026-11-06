Lojové koule už visí na stromech? Síťku hned sundejte, pro ptáky je to smrtelná past

Chcete ptákům v zimě přilepšit, a tak v obchodě sáhnete po balení lojových koulí v barevných síťkách a rovnou je pověsíte na větve. Přesně tak, jak se prodávají. Jenže právě tímto dobrým skutkem jim můžete nechtěně ublížit. Plastová síťka, ve které koule visí, totiž pro ptáky představuje smrtelnou past. Pokud už koule v síťkách na zahradě máte, raději je hned sundejte.
Rozhodně to není vaše chyba. Koule v síťkách se prodávají na každém rohu a na obalu nic nenaznačuje, že by mohly být nebezpečné. S přikrmováním se navíc tradičně začíná v listopadu, takže právě teď je lidé ve velkém nakupují a rozvěšují po zahradách.
Proč je plastová síťka tak nebezpečná
Britská Královská společnost na ochranu ptáků (RSPB), která je největší organizací svého druhu v Evropě, řadí síťky na lojové koule a semínka mezi vůbec nejnebezpečnější věci, jaké mohou lidé na zahradu umístit. Zástupkyně organizace Val Osborne upozorňuje, že tyto obaly sice na první pohled působí naprosto neškodně, ve skutečnosti se do nich ale ptákům velmi snadno zachytí nohy i zobák. Ochranářům se tak každý rok ozývají zahrádkáři, kteří na stromech našli zraněné nebo uhynulé ptáky zamotané do plastových ok.
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Celý princip pasti je přitom krutě jednoduchý. Pták přistane na kouli a drápek se mu zachytí v oku síťky. Ve snaze vyprostit se začne sebou házet, jenže čím víc bojuje, tím pevněji se do vláken zamotává. Podle vedoucího odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petra Loyky se opeřenec v síťce nakonec úplně zafixuje a uhyne.
Plastová síťka je navíc velmi odolný odpad. Když po sezobání koule spadne na zem, pořád lákavě voní po tuku, takže ji může snadno sežrat pes nebo kočka.
Jak ptákům nabídnout lůj bezpečně
Řešení je snadné: před zavěšením koule ze síťky jednoduše vybalte. Můžete je volně položit do klasického krmítka, případně je vložte do speciálního kovového držáku na lojové koule, který pořídíte za pár desítek korun. Jak připomíná organizace RSPB, řada prodejců už dnes nabízí koule prodávané rovnou bez síťky, stále to ale není standardem u všech. Při nákupu se proto vyplatí rovnou hledat balení bez těchto plastových obalů.
Skvělou alternativou do krmítka jsou pak obyčejná slunečnicová semena. Ptákům velmi prospívají a samotné krmítko se při jejich sypání mnohem lépe udržuje v čistotě.
Na co si dát při přikrmování ještě pozor
Vedle síťky dělají lidé často ještě druhou velkou chybu, když do krmítek dávají zbytky z kuchyně. Výpek a tuk z pečeného masa se ptákům lepí na peří, které pak ztrácí svou přirozenou nepromokavost. Kuchyňský tuk je navíc plný soli, která je pro ptačí organismus jedovatá. Ornitolog Zdeněk Vermouzek pro Deník varoval, že pro malého pěvce velikosti čížka může být smrtelné už jediné zrnko soli ze slaného pečiva.
Tip: Opeřenci v zimě: Co doplnit ptáčkům do krmítka a jak pro ně doma vyrobit lojovou kouli
Další důrazně varují také před sušeným kokosem, který v trávicím traktu ptáků nebezpečně nabobtná. Vařená ovesná kaše nebo mléko jim zase poškozují střeva. Při zimním přikrmování se proto raději vždycky držte osvědčených semen, nesolených ořechů a vybalených lojových koulí.
Zdroje info: Autor, https://www.denik.cz/chovatelstvi/krmitko-mraz-kos-zvonek/, https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/30660, https://www.southwestfarmer.co.uk/news/10087365.rspb-warns-about-the-dangers-in-bird-food-packaging/
Náhledové foto: Pixabay
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