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Lojové koule už visí na stromech? Síťku hned sundejte, pro ptáky je to smrtelná past

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Dennívýzva
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Chcete ptákům v zimě přilepšit, a tak v obchodě sáhnete po balení lojových koulí v barevných síťkách a rovnou je pověsíte na větve. Přesně tak, jak se prodávají. Jenže právě tímto dobrým skutkem jim můžete nechtěně ublížit. Plastová síťka, ve které koule visí, totiž pro ptáky představuje smrtelnou past. Pokud už koule v síťkách na zahradě máte, raději je hned sundejte.
pták

pták

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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