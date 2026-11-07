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Zradil ji partner i nejlepší kamarádka. Veronika z Ulice balí kufry do Ameriky a fanoušci se bojí, že se nevrátí

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Veronika Maléřová, největší sympaťačka 21. sezony Ulice, po dvojité zradě ruší svatbu, psychicky se hroutí a odlétá za oceán. Definitivní konec postavy ale Nova zatím nepotvrdila.
Zradil ji partner i nejlepší kamarádka. Veronika z Ulice balí kufry do Ameriky a fanoušci se bojí, že se nevrátí

Zradil ji partner i nejlepší kamarádka. Veronika z Ulice balí kufry do Ameriky a fanoušci se bojí, že se nevrátí

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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