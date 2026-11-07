Zradil ji partner i nejlepší kamarádka. Veronika z Ulice balí kufry do Ameriky a fanoušci se bojí, že se nevrátí

Fanoušci v anketě o nejoblíbenější postavu Ulice rozhodli jednoznačně. VIPŽivot zaznamenal, že sympaťačkou minulé sezony se pro ně stala Veronika Maléřová v podání herečky Hany Holišové. Jenže teď je všechno jinak a oni mají strach, že postava ze seriálu navždy zmizí. V Ulici totiž
balí kufry, loučí se s Prahou a míří na letiště. Ne na dovolenou, jde spíš o útěk. Protože muž, se kterým plánovala svatbu, ji podvedl s jinou ženou, která navíc čeká jeho dítě. A nejlepší kamarádka, které by se svěřila jako první, o všem celou dobu věděla a mlčela. Dvojitá rána: nevěra, dítě a tiché spoluvědění
Patrik Veronice nepřiznal jen nevěru. Přiznal, že jeho bývalá milenka Gita je těhotná. Jedna věta, dva nože. Oficiální
ukázka TV Nova zachycuje moment, kdy se Veronika zhroutí, a to ještě netuší, co přijde vzápětí. Druhý úder dopadne ze strany, odkud ho nečekala. Blanka, její nejbližší kamarádka, Patrikovu nevěru odhalila dřív než Veronika sama. Jenže místo aby promluvila, začala mlžit právě ve chvíli, kdy se Veronika začala pídit po tom, co se na třídním srazu vlastně stalo. Když se pravda provalí, Veronika zjistí, že Blanka věděla „celou dobu“. Svatba padá. Důvěra v partnera i v kamarádku padá s ní.
Oficiální preview Novy potvrzuje, že Veronika „ve čtvrtek odjíždí do Ameriky“. Kam přesně a za kým, nneí jasné. Ale kontext mluví jasně:
odlet přichází bezprostředně po psychickém zhroucení, po zrušené svatbě, po rozpadu všeho, co Veroniku v Ulici drželo. Nejde o pracovní cestu ani o dovolenou. Jde o únik ženy, která se ocitla na dně. Před odletem dostává Veronika sérii uzavíracích scén. Nejdřív rozhovor s Patrikem: „Odpustí mu?“ ptá se teaser. Pak bonusová dohra setkání s Blankou, po kterém se Veronika znovu zhroutí. A pak další moment: „Konec lásky v Ulici? Veronika dá Patrikovi sbohem.“ Každá z těchto scén vypadá jako loučení. A právě to fanoušky děsí. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Proč se diváci bojí, a proč mají důvod
Strach fanoušků nestojí jen na samotné Americe. Stojí na tom, jak Ulice pracuje s odchody. Seriál má osvědčený scenáristický nástroj: přesune postavu mimo hlavní dějiště a nechá si otevřená vrátka. Bedřich Liška se v roce 2022 odstěhoval do Opavy za dcerou Ladou, a v roce 2025 se vrátil na svatební dějovou linku.
Vilma Nyklová se přestěhovala do Čerčan a kreativní producentka Silvia Klasová tehdy výslovně řekla, že přesídlení neznamená zmizení z děje. Jenže totéž funguje i obráceně. Každé stěhování mimo Ulici „obvykle znamená, že se diváci musí s postavou rozloučit,“ přiznala Nova sama v článku o Vilmě. A Veronika neletí do Čerčan. Letí do Ameriky. Vzdálenost je jiná, symbolika taky.
K tomu přidejte ještě jeden detail: sama Hana Holišová, která Veroniku ztvárňuje od roku 2014, v oficiálních materiálech připustila, že její postava byla „v poslední době na obrazovce spíš sporadicky“.
Když se oblíbená hrdinka postupně vytrácí z epizod a pak odletí na jiný kontinent, fanouškovská matematika vychází znepokojivě. Nicméně žádné explicitní potvrzení trvalého odchodu herečky ani definitivního konce postavy se zatím v oficiálních materiálech neobjevilo. Producenti ani Holišová se k budoucnosti Veroniky ve smyslu „končí/nekončí“ veřejně nevyjádřili. Spekulace: Podle nás jde s největší pravděpodobností o delší pauzu, ne o definitivní tečku.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová