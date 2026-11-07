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Zotavovna Horal, dříve Rudý prapor, stále zůstává nejostudnějším archtektonickým paskvilem Krkonoš

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Mezi zasněženými vrcholy a malebným údolím Svatého Petra stojí mohutný betonový komplex, který budí emoce už několik desetiletí. Hotel Horal ve Špindlerově Mlýně má své zastánce i odpůrce. V anketě serveru iDnes ho dokonce třetina hlasujících čtenářů označila za stavbu, která Krkonoše hyzdí nejvíce.
Zotavovna Horal, dříve Rudý prapor, stále zůstává nejostudnějším archtektonickým paskvilem Krkonoš

Zotavovna Horal, dříve Rudý prapor, stále zůstává nejostudnějším archtektonickým paskvilem Krkonoš

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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