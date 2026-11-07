Zotavovna Horal, dříve Rudý prapor, stále zůstává nejostudnějším archtektonickým paskvilem Krkonoš

Doby, kdy dovolenou přidělovaly odbory
Ještě v 70. letech minulého století mělo údolí Svatého Petra pod Kozími hřbety docela jinou podobu. Pak se ale začal rodit projekt, který výrazně proměnil jeho charakter. Ústřední rada odborů rozhodla o výstavbě rozsáhlého rekreačního zařízení, jež mělo sloužit především odborářům a jejich rodinám.
Projekt dostala na starost čtveřice architektů Zdeněk Kuna, Zdeněk Stupka, Milan Valenta a Jaroslav Zdražil. Jejich úkolem bylo navrhnout největší rekreační objekt v Krkonoších od konce druhé světové války. Stavba nesla název Rudý prapor a její realizace probíhala v letech 1979 až 1988.
Komplex měl odpovídat představám tehdejšího socialistického pojetí rekreace. Odborové zotavovny nabízely zaměstnancům podniků možnost strávit dovolenou v horách, často za podmínek, na které by při běžném cestování nedosáhli. Rudý prapor ovšem nebyl nenápadným horským penzionem. Jeho rozměry a výrazná betonová architektura se staly nepřehlédnutelnou součástí údolí.
Socialistický režim už dávno skončil, ale budova zůstala. Dnes funguje jako OREA Resort Horal a nabízí služby odpovídající modernímu horskému hotelu. Blíže si ho můžete prohlédnout ve videu:
Třetina hlasujících ho označila za nejhorší stavbu
Vzhled hotelu vyvolává rozporuplné reakce. Zatímco někteří lidé v něm vidí zajímavou ukázku architektury druhé poloviny 20. století, jiní ho považují za necitlivý zásah do jedné z nejkrásnějších částí Krkonoš.
O tom, jak silné emoce stavba vyvolává, svědčí také anketa serveru iDnes z roku 2011. Čtenáři v ní vybírali budovu, která podle nich nejvíce hyzdí Krkonoše. Hotel Horal získal 33 procent hlasů a v anketě zvítězil.
"Je to typický představitel normalizační stavby s mizernou architekturou a bezohledným přístupem k okolí. Nemá žádný architektonický výraz a je hrubým zásahem do krajinného rázu," uvedl tehdy krajinný ekolog a znalec historie a architektury Krkonoš Pavel Klimeš.
Architektonický paskvil, nebo nedoceněná ukázka modernismu?
Odborný pohled na Horal nemusí být tak jednoznačný jako reakce veřejnosti. Někteří znalci architektury v něm vidí významnou ukázku horského brutalismu a oceňují jeho kompozici.
Hotel navíc prošel v letech 2001 až 2006 rozsáhlou rekonstrukcí. Jeho interiéry dnes nabízejí komfortní ubytování, wellness a další služby. Objekt využívají také návštěvníci významných sportovních akcí ve Špindlerově Mlýně.
Proměna interiérů ovšem nemohla změnit základní podobu budovy. Zvenčí zůstává Horal stavbou, kterou v horské krajině jednoduše nepřehlédnete.
Zdroje článku: poznatsvet.cz, idnes.cz, Horal klame tělem, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková