Levandule v zimě: Ochrana před vlhkostí a hnilobou

Levandule patří k oblíbeným rostlinám, které dokážou na zahradě vydržet řadu let. Přesto se někdy stane, že po zimě místo zdravého keříku zůstane jen hnědá, odumřelá rostlina. Často za to nemůže samotný mráz, ale přemokřená půda, dlouhodobá vlhkost a nedostatečné proudění vzduchu. Právě na podzim proto záleží na několika krocích, které levanduli pomohou přečkat chladné měsíce bez zbytečného poškození.
Základem je půda, ve které nezůstává voda
Největším nepřítelem levandule bývá těžká, jílovitá půda, v níž se po dešti dlouho drží voda. Kořeny pak mají málo vzduchu a mohou začít zahnívat. Pokud se kolem keříku tvoří kaluže, je vhodné odvést přebytečnou vodu nebo upravit okolní terén tak, aby odtékala pryč.
U menších rostlin lze povrch půdy opatrně nakypřit, aniž by se poškodily kořeny. Do těžké zeminy se při vhodné úpravě stanoviště přidává hrubší minerální materiál, například štěrk nebo hrubý písek. Nejlepší prevencí je však dlouhodobě propustné stanoviště a místo, na které dopadá dostatek slunce.
Podzimní řez raději vynechte
Na podzim není vhodné levanduli výrazně seřezávat. Čerstvé řezné rány se před zimou hůře hojí a silnější zásah může rostlinu oslabit. Odstraňte pouze zjevně poškozené nebo nemocné části a větší řez nechte na jaro, až pomine riziko silných mrazů.
Zelené výhony nestahujte pevně provázkem do hustého svazku. Rostlina potřebuje mezi větvičkami vzduch, aby po dešti a oblevě rychleji osychala. Pokud keřík roste na místě vystaveném silnému větru, lze jej chránit před nárazy vzduchu vhodně umístěnou větrnou bariérou, která však nebude zadržovat vlhkost přímo kolem rostliny.
Mulč vybírejte s ohledem na vlhkost
Silná vrstva listí, posekané trávy nebo jiného mokrého organického materiálu může kolem levandule vytvořit prostředí, ve kterém se drží voda. Takový mulč proto ke kořenovému krčku nepřihrnujte. Pokud chcete ochránit půdu před prudkými výkyvy teplot, vhodnější může být tenká vrstva štěrku, která propouští vodu a rychleji osychá.
Mladé rostliny v oblastech s tuhými zimami lze při silných mrazech chránit prodyšnou netkanou textilií. Nepoužívejte neprodyšnou fólii, pod níž se sráží vlhkost. Ochranu navíc během teplejších dnů kontrolujte a podle počasí větrejte.
Tip: Levandule přežije v květináči, záleží však na více faktorech.
Foto: Pixabay
Rostliny v nádobách potřebují zvláštní péči
Levandule pěstovaná v květináči je citlivá nejen na přemokření, ale také na promrznutí kořenového balu. Nádoba by měla mít odtokové otvory a neměla by stát v misce plné vody. Na zimu ji přesuňte na chráněné, světlé místo, kde nebude vystavena dlouhodobému dešti, ale zároveň se nebude přehřívat.
Během zimy zalévejte jen výjimečně, pokud substrát výrazně vyschne a nemrzne. Levandule nepotřebuje mnoho vody ani v chladném období. Nejlepší ochranou je kombinace slunného stanoviště, propustné půdy a střídmé péče, která rostlině umožní zimu přečkat bez přebytečné vlhkosti.
Zdroj: autorka, https://www.dumazahrada.cz/clanek/jak-zazimovat-levanduli-20221031.html
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Levandule v zimě: Ochrana před vlhkostí a hnilobou first appeared on Naše zahrada.