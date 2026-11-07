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ANKETA: Na náměstí v Jihlavě začala montáž kluziště. Lidé budou bruslit až do února

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Na začátku uplynulého pracovního týdne se okolí Mariánského sloupu na jihlavském Masarykově náměstí změnilo v dočasné staveniště. Začala tam stavba konstrukce pro kluziště. To lidé poprvé otestují na první adventní neděli, tedy 29. listopadu.
ANKETA: Na náměstí v Jihlavě začala montáž kluziště. Lidé budou bruslit až do února

ANKETA: Na náměstí v Jihlavě začala montáž kluziště. Lidé budou bruslit až do února

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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