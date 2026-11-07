Na začátku uplynulého pracovního týdne se okolí Mariánského sloupu na jihlavském Masarykově náměstí změnilo v dočasné staveniště. Začala tam stavba konstrukce pro kluziště. To lidé poprvé otestují na první adventní neděli, tedy 29. listopadu.
ANKETA: Na náměstí v Jihlavě začala montáž kluziště. Lidé budou bruslit až do února
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...