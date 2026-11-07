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Sliboval ženám svatbu a pak je otrávil. Bývalý učitel skrýval vražedný život za falešnými jmény

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Mohan Kumar působil jako nenápadný bývalý učitel a muž, který uměl vzbudit důvěru. Ženám z jižní Indie sliboval společnou budoucnost, ale za jeho pozorností se skrýval opakovaný vzorec manipulace, krádeží a vražd kyanidem. Rozsah jeho činů odhalilo až vyšetřování jediné pohřešované ženy — a řetězec telefonních hovorů, který spojil dosud oddělené případy.
Sliboval ženám svatbu a pak je otrávil. Bývalý učitel skrýval vražedný život za falešnými jmény

Sliboval ženám svatbu a pak je otrávil. Bývalý učitel skrýval vražedný život za falešnými jmény

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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