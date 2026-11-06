Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zapomeňte na drahá hnojiva z obchodu: Obyčejný bobkáč za pár haléřů dodá lopatkovci draslík a vyžene všechny škůdce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Elegantní lopatkovec neboli toulcovka (Spathiphyllum) patří mezi absolutní stálice našich obýváků i kanceláří. Lidé si tuhle úchvatnou pokojovku s lesklými temně zelenými listy zamilovali nejen pro její nenápadnou krásu, ale také díky schopnosti pohlcovat z ovzduší škodlivé těkavé látky a přirozeně čistit vzduch v místnosti. Jenže i když tenhle zelený držák bez problémů přežije téměř cokoliv, s tvorbou sněhově bílých toulcovitých květů dokáže pořádně potrápit. Stává se vám často, že vám na okenním parapetu trůní pouze košatý trs zelených listů a po nádherných květech jako by se slehla zem? Místo nakupování drahých tekutých výživ z obchodu nakoukněte do spižírny mezi koření. Přírodní vývar ze sušeného bobkového listu totiž dokáže probudit i toho nejspavějšího jedince.
Mrkev a brokolice nejsou fuj. Postarají Česneková zálivka, orchideje, lopatkovec, česnek, pokojová rostlina, lopatkovec nekvete

Mrkev a brokolice nejsou fuj. Postarají Česneková zálivka, orchideje, lopatkovec, česnek, pokojová rostlina, lopatkovec nekvete

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Levandule v zimě: Ochrana před vlhkostí a hnilobou
Levandule v zimě: Ochrana před vlhkostí a hnilobou
Lojové koule už visí na stromech? Síťku hned sundejte, pro ptáky je to smrtelná past
Lojové koule už visí na stromech? Síťku hned sundejte, pro ptáky je to smrtelná past

Chcete ptákům v zimě přilepšit, a tak v obchodě sáhnete po balení lojových koulí v barevných síťkách a...

Nakládání zelí krok za krokem. Důležitá je práce se šťávou
Nakládání zelí krok za krokem. Důležitá je práce se šťávou

Začátek listopadu je bezesporu obdobím, kdy se vyplatí naložit zelí. Kysané zelí je totiž doslova...

Poznáte čerstvé maso? Jeho kvalitu si ověříte párátkem
Poznáte čerstvé maso? Jeho kvalitu si ověříte párátkem

Poznat opravdu čerstvé maso může být někdy pěkný oříšek. Pokud kupujeme vakuované zboží, spoléháme se...

Eukalyptus před zimou: Jak ho ochránit před mrazem?
Eukalyptus před zimou: Jak ho ochránit před mrazem?

Eukalyptus není jen jeden. Předtím, než se pustíte do jeho zazimování, tak si zjistěte, jaký eukalyptus...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.