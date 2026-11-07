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Do Vánoc lehčí byt: ložnice není sklad s postelí. Dnes z ní vyhodíme všechno, co tam nemá spát

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Ložnice má jednu podivnou vlastnost: protože ji návštěvy většinou nevidí, velmi snadno se z ní stane odkladiště všeho, co nechceme řešit. Židle zmizí pod oblečením, pod postelí vznikne logistické centrum a noční stolek hostí půl domácnosti. Další díl série Do Vánoc lehčí byt vrací ložnici její jedinou práci: být místem, kde se dobře spí.
Do Vánoc lehčí byt: ložnice není sklad s postelí. Dnes z ní vyhodíme všechno, co tam nemá spát

Do Vánoc lehčí byt: ložnice není sklad s postelí. Dnes z ní vyhodíme všechno, co tam nemá spát

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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