Jedna chyba při vykopávání jiřin a hlíza na jaře nevyraší. Bez správného krčku je celý trs k ničemu, i když vypadá zdravě

Na konci října to na záhonech vypadá všude stejně. Po prvním mrazíku zčernalé listy visí ze stonků jako mokrý papír, zahrádkář zapíchne rýč, zabere a trs vyjede ze země. Pak ho chytí za pahýl natě, párkrát s ním třískne o okraj kolečka, aby opadala hlína, a hromádka dužnatých hlíz putuje do bedýnky. Ve sklepě přečká zimu bez plísně, v březnu vypadá pevně a zdravě. Jenže v dubnu z ní nevyroste nic. Chyba se přitom nestala v zimě. Stala se už v říjnu, během pár vteřin na záhonu, kdy pěstitel zacházel s jiřinou jako s bramborami. Brambora vyraší z kteréhokoli očka na povrchu. Jiřina má jediné růstové centrum, a právě to se při hrubém zacházení láme nejdřív.
Krček jiřiny: nenápadné místo, kde se rozhoduje o příští sezoně
Trs jiřiny se skládá ze dvou částí s odlišnou úlohou. Protáhlé dužnaté kořenové hlízy, které připomínají menší mrkve nebo batáty, slouží jako spíž. Ukládají škrob a vodu, ze kterých rostlina na jaře čerpá. Nový výhon ovšem z jejich těla nevyrůstá. Pupeny, kterým zahrádkáři říkají očka, sedí výhradně na koruně, tedy na bázi loňského stonku. Hlízu s korunou spojuje úzký krček.
Univerzitní poradenská služba Purdue Extension to formuluje stroze: každá kořenová hlíza musí mít alespoň jedno očko.
Americká jiřinářská společnost (ADS) ve svém návodu dodává, že krček je hned po vyrytí mimořádně křehký a při dělení trsu musí každý díl nést kousek koruny s očkem.
Z toho plyne nepříjemný důsledek. Odtržená hlíza si zásoby ponechá, takže na omak působí pevně a vzhledem nic neprozradí. Chybí jí však místo, odkud by vyrazila. Na jaře obvykle nevyžene vůbec nic, nanejvýš pár kořínků. Podle nás tu leží hlavní důvod, proč si tolik lidí stěžuje na „uhynulé“ jiřiny, přestože je celou zimu svědomitě kontrolovali.
Krček se nejčastěji poškodí ve třech situacích:
trs se vytahuje tahem za stonek místo podebrání, rýč se zapíchne příliš blízko středu rostliny, mokrá zemina se z hlíz otlouká nebo strhává násilím.
Navíc každá prasklina v této oblasti otevírá cestu hnilobě, která se v bedýnce šíří potichu.
Kdy vykopat jiřiny na podzim 2026: po zčernalé nati, než zmrzne půda
Termín určuje počasí, kalendář jen orientačně. Hlízy se ryjí po prvním mrazíku, který spálí nadzemní část, ale ještě předtím, než promrzne půda. Langrovo zahradnictví doporučuje počkat pět až deset dnů po celkovém zmrznutí nati, aby hlízy v klidu dozrály, a v českých podmínkách sklidit zhruba do konce října.
Letošní podzim ukázal, jak velký rozdíl dělá nadmořská výška. Podle
ČHMÚ mrzlo v září hlavně na horských a šumavských stanicích, kdežto nejnižší minimum v nižších polohách se drželo ještě na +0,6 °C. Zpracování staničních dat ČHMÚ, které zveřejnil web Počasí Česko, klade první plošnější mráz v nížinách pod 400 metrů nad mořem až na 12. a 13. října 2026.
Pro praxi to znamená přibližně tohle:
Poloha Orientační okno pro vyrývání Hory, podhůří, mrazové kotliny konec září až první polovina října Běžné nižší a střední polohy říjen Teplá města a údolí řek konec října, někdy začátek listopadu
Kdo na začátku listopadu ještě nekopal, nemusí propadat panice. Slabý přízemní mráz hlízám v zemi zpravidla hned neublíží a britská Královská zahradnická společnost (RHS) při pozdním nástupu zimy připouští vyrytí nejpozději do konce listopadu. Hranici ovšem představuje promrzlá půda. Jakmile mráz pronikne k trsu, je pozdě.
Vyrývání jiřin krok za krokem: rycí vidle, třicet centimetrů a trpělivost
Dutý stonek funguje jako trychtýř. Poradenská služba Univerzity v New Hampshiru proto radí seříznout nať až těsně před kopáním, protože otevřené stonky sbírají dešťovou vodu a ta pak zahnívá přímo v koruně. Ponechte pahýl dlouhý pět až deset centimetrů; poslouží jako orientační bod, nikoli jako páka.
Postup, který krček šetří:
Zvolte suchý den. Český pěstitelský web Jiřiny.cz upozorňuje, že těžká mokrá zemina lepí trs dohromady a zvyšuje riziko lámání. Sáhněte po rycích vidlích. Ostrý rýč hlízy krájí, zuby vidlí je spíš obejdou. Držte odstup. ADS doporučuje zapichovat nářadí asi 30 centimetrů od hlavního stonku a uvolnit trs postupně ze všech čtyř stran. Podeberte, netahejte. Teprve když se zemina kolem pohne, zvedněte celý balík zespodu. Dopřejte mu chvíli. Podle ADS jsou hlízy po několika hodinách oschnutí méně křehké a zemina z nich pak odpadá sama.
Mezi jednotlivými trsy se vyplatí otřít čepele lihem. Nářadí dokáže přenášet virové choroby z rostliny na rostlinu, a když pěstujete víc odrůd, ztráta jediné vzácné jiřiny zamrzí víc než minuta navíc.
Sušení a označení hlíz: proč trs otočit vzhůru nohama
Po vyzvednutí obraťte trs korunou dolů, aby z dutého stonku vytekla zbylá voda. Na tento detail upozorňuje ADS i tuzemský katalog Dahlia Brzák. Hrubé hroudy odlomte prsty, jemnou zeminu klidně nechte na místě, odpadne po oschnutí.
Délka sušení se v pramenech liší podle teploty. Americké poradny uvádějí několik dnů při pokojové teplotě mimo přímé slunce, Langr naopak počítá s týdnem až dvěma při zhruba 10 °C. Za rozumné minimum považujeme dva až tři dny, aby povrch zaschl. Po deštivé sklizni nechte hlízy dosychat déle, ideálně v chladném a provětrávaném prostoru.
Jmenovku připevněte ke krčku nebo napište název odrůdy lihovým fixem přímo na hlízu. Na jaře už červenou od vínové spolehlivě nerozeznáte. A ještě jedna drobnost se v dubnu vyplatí: kusy, u kterých si nejste jistí, zda krček vydržel, označte třeba tečkou. Ušetříte si tápání, proč polovina záhonu mlčí.
Zimování jiřin ve sklepě, garáži i kůlně: teploměr řekne víc než název místnosti
Optimální teplotu udávají zdroje v úzkém rozmezí. Brzák doporučuje 5 až 10 °C, Langr uvádí ideálních +8 °C, ADS zhruba 4 až 7 °C. Prostor má být tmavý a bez prudkých výkyvů. Hlízy se ukládají do dřevěných lísek, kartonových krabic nebo větraných bedýnek a zasypávají slabou vrstvou zásypu.
Funkčních zásypů existuje celá řada: vermikulit, suché hobliny či piliny, písek, rašelina nebo kokosové vlákno. ADS varuje, že přeschlá rašelina hlízy scvrkává, zatímco převlhčená podporuje hnilobu. Podle nás se vlhkost nejlépe hlídá ve vermikulitu nebo v suchých hoblinách. Písek je těžký a po převlhčení drží vodu dlouho.
Zda je vhodný konkrétní prostor, rozhoduje změřená teplota, nikoli název místnosti. Panelákový sklep často trpí teplem a suchem. Garáž poslouží, pokud v ní spolehlivě nemrzne. Zahradní domek bývá nejriskantnější, protože teplota v něm může během jediné lednové noci klesnout pod nulu. Nejlevnější pojistkou je teploměr s pamětí minima položený přímo mezi bedýnky. Jakmile se teplota přiblíží k nule, hlízy přestěhujte.
Kontrolujte je zhruba jednou za dva až čtyři týdny, v teplejších a vlhčích sklepech spíš častěji. Plesnivá místa vyřízněte do zdravé bílé tkáně a ránu zasypte práškovým dřevěným uhlím. Silně napadené kusy vyhoďte dřív, než nakazí sousedy. Scvrklé hlízy prosypte vlhčími pilinami nebo rašelinou. Předčasné rašení prozrazuje příliš teplý kout. Na jaře 2027 pak stačí v březnu nebo dubnu hlízy předpěstovat v květináčích a ven je vysadit po odeznění pozdních mrazíků. Langr uvádí termín po 10. květnu, v praxi se většina zahrádkářů řídí zmrzlými muži a Žofií.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková