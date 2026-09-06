Kdo vyšťourá doma tuhle starou sovičku, dostane od sběratelů 8 000 Kč ihned

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Tím tajemným pokladem, který dodnes vyvolává vlnu nostalgie, je nádherná porcelánová plastika sovy sedící na větvi se žaludy. Tento elegantní kousek s jemnou matnou glazurou a výškou necelých 25 centimetrů byl ozdobou nejedné československé domácnosti. Lidé si jej pořizovali pro jeho uklidňující výraz a precizní zpracování, které vnášelo do tehdejších panelákových obýváků i venkovských chalup závan noblesy a tradičního řemesla.
Sova, jakožto symbol moudrosti, měla své čestné místo na poličkách hned vedle rodinných fotografií a knih. Možná ji máte dodnes na chalupě nebo v krabici na půdě – a ani netušíte, že tento tichý společník vašich rodičů či prarodičů dnes budí zájem sběratelů po celé republice.
Mistrovské dílo z proslulé durynské porcelánky
Ačkoliv tato soška zdomácněla v našich krajích, její původ sahá do slavné německé Porzellanmanufaktur A. W. Fr. Kister v durynském Scheibe-Alsbachu. Tato manufaktura, založená již v 19. století, proslula svým špičkovým figurálním porcelánem a dodnes je mezi sběrateli synonymem kvality.
Naše sova spatřila světlo světa v průběhu 20. století, přičemž její modelové označení odkazuje na zlatou éru precizní evropské produkce. Kisterova porcelánka si vždy zakládala na detailech – od věrného ztvárnění peří až po realistické žaludy na podstavci. Právě tato kombinace německé preciznosti a estetického cítění učinila z figurky nadčasový designový doplněk, který skvěle zapadl do československého konceptu útulného domova.
Detektivní pátrání na dně sošky: Hledejte vtlačená čísla a značku
Jak poznáte, že se na vaší poličce usadila právě tato vzácná kráska? Otočte ji opatrně dnem vzhůru. Klíčem k úspěchu je podglazurní značka Kisterovy porcelánky a především vtlačený vlys s číslem modelu LT145 a číslicí 18. Důležitým znakem je také matné provedení glazury, které dává vyniknout jemným detailům peří.
Sběratelé si cení nepoškozeného stavu bez oťuků a prasklin. Odborníci však varují před přehnaným optimismem ohledně okamžitého zbohatnutí. Jak uvádí expert z aukční síně Antik a Sběratelský svět s.r.o. na portálu Livebid: „Lidé si často pletou nabídkovou cenu s cenou realizovanou. To, že někdo na internetu nabízí porcelánovou figurku za osm tisíc korun, neznamená, že ji za tu cenu někdo koupí. V naší aukci byla tato konkrétní sova nabízena za vyvolávací cenu 7 500 Kč a nenašel se pro ni jediný kupec. Pokud má někdo takovou věc doma a chce ji prodat ihned, musí počítat s tím, že reálná výkupní cena od obchodníka bude zlomková.“
Jaká je skutečná hodnota a kde sovu nejlépe zpeněžit?
Pokud se rozhodnete tuto krásnou sovu prodat, nenechte se zmást internetovými mýty, které slibují okamžitých 8 000 Kč na ruku. Reálná sběratelská hodnota se v aukcích pohybuje spíše v řádu několika tisíc korun – což je stále úctyhodná částka ve srovnání s původní pořizovací cenou, která tehdy činila pár korun československých.
Nejlepší cestou k prodeji je vyzkoušet specializované aukční portály jako Aukro, kde cenu určí samotný trh a zájem sběratelů. Podobné zkušenosti sdílejí i sami uživatelé na sběratelských fórech. Jeden z diskutujících na portálu Aukro trefně poznamenal: „Tyhle články o pokladech po babičce jsou někdy zavádějící. Člověk si přečte, že za porcelán dostane desítky tisíc, běží s tím do starožitnictví a tam zjistí, že reálná hodnota je mnohem nižší. Autoři často jen vezmou nejdražší inzerát, který nikdo nechce, a udělají z toho senzaci.“
Přesto má smysl prozkoumat půdu či staré skříně. Možná tam neobjevíte miliony, ale rozhodně narazíte na kus poctivé historie, která si zaslouží druhou šanci. A kdo ví – třeba právě vaše sova najde nového majitele, který ji bude mít stejně rád jako vaše babička. Máte i vy doma podobnou porcelánovou figurku, ke které se váže rodinná vzpomínka?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová