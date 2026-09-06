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Kdo vyšťourá doma tuhle starou sovičku, dostane od sběratelů 8 000 Kč ihned

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Kdo by si nepamatoval nedělní návštěvy u babičky, kde v proskleném sekretáři vedle svátečního servisu trůnily nejrůznější porcelánové figurky? Mnohé z nich jsme jako děti vnímali jen jako lapače prachu. Dnes se však ukazuje, že tito němí svědkové našich domovů mohou mít nečekanou hodnotu – sběratelé po nich touží a nabízejí za ně tisíce korun. Máte i vy doma nenápadného opeřence, který může proměnit vaši půdu v hotový poklad?
Kdo vyšťourá doma tuhle starou sovičku, dostane od sběratelů 8 000 Kč ihned

Kdo vyšťourá doma tuhle starou sovičku, dostane od sběratelů 8 000 Kč ihned

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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